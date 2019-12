¿Llega el final de Los Simpsons después de 31 años al aire?

Luego de que el músico Danny Elfman compartiera un llamativo mensaje sobre la serie que retrata la vida de Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie, Al Jean, el productor, salió al cruce.

¿Se imaginan un mundo sin esos personales amarillos tan queridos por todos como son Los Simpson? La idea, muy mala de por cierto, la instaló Danny Elfman, autor de la música de la famosa serie de dibujos animados.

Es que el artista reveló al portal irlandés Joe que la serie llegaría a su fin. “Por lo que he escuchado, viene el final. No sé los hechos concretamente, pero he escuchado que estará en su último año“, dijo Elfman, un afamado músico de series y películas con un curriculum impresionante.

En la misma entrevista, el responsable de notables bandas de sonido para Batman, El extraño mundo de Jack, El Gran Pez y muchas otras películas (que le valieron cuatro nominaciones al Oscar) señaló que “Todo lo que puedo decir es que estoy asombrado de que haya durado tanto. Hay que darse cuenta de que, cuando compuse la música para Los Simpson, escribí esta locura esperando que nadie fuera a escucharla, porque no creí que el show tuviera la más mínima posibilidad. Su éxito fue una de las grandes sorpresas de mi vida”.

Pero para tranquilidad de todos, rápidamente salió al cruce del músico Al Jean, escritor por 31 años de la serie y showrunner de este proyecto por 21 temporadas, quien desmintió desde Twitter la versión que dio Elfman.

Desde la red social el realizador citó el texto que también publicó The Guardian y escribió: “@TheSimpsons Todos estamos agradecidos por el siguiente artículo pero NO es VERDADERO”.

En otro posteo en su red social reiteró que la serie no se ha cancelado y dio un adelanto del episodio que llegará a las pantallas este domingo, llamado Todd, Todd, Why Have You Forsaken Me? (Todd, Todd, ¿por qué me has abandonado?, en español).

Creada por Matt Groening, Los Simpson comenzó en 1989 y recientemente inició su temporada número 31.