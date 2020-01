"Lo primero que empieza es la Superliga y todavía estamos cerca", aseguró Cvitanich

Darío Cvitanich, delantero de Racing, destacó hoy los compromisos de su equipo en el actual semestre (la Superliga, la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores), y sostuvo que "lo primero" es el torneo local, en el que su equipo está "cerca" del puntero Argentinos Juniors.



"Lo primero que empieza es la Superliga, todavía estamos cerca y hay que prepararse", dijo Cvitanich en rueda de prensa tras la práctica matutina del plantel albiceleste en las instalaciones que la AFA tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza.



"En la Copa Libertadores te enfrentás a los mejores, equipos con mucho poderío económico que se refuerzan para intentar conseguir el objetivo, y además tenemos una linda final por delante, como es la Supercopa Argentina ante River", indicó el goleador de la "Academia".



"Hoy tenemos que pensar en interpretar el mensaje del nuevo cuerpo técnico. Iremos viendo para qué estamos, partido a partido y competencia a competencia", añadió.



Cvitanich, de 35 años, también se refirió a la llegada del técnico Sebastián Beccacece en lugar del técnico saliente Eduardo Coudet.



"Estamos contentos con la llegada del entrenador. Es un aprendizaje constante en el que estamos tratando de adaptarnos a las nuevas metodologías e interpretando la forma de juego que quiere el técnico", señaló.



Por último, hizo mención a la competencia en el ataque del equipo, debido al esquema táctico que utiliza Beccacece con un solo centrodelantero, lugar que también ocupa el líder y capitán del plantel, Lisandro López.



"Dependerá del técnico, que es quien decide no solo el sistema, sino las formas. Sabemos que tenemos un calendario con muchos partidos por delante. Seguramente habrá oportunidades para todos, por eso hay que prepararse física y mentalmente", añadió.



"La competencia es muy alta y muy buena. Los cuatro delanteros podemos adaptarnos en cualquier posición, y cuando nos toque jugar lo haremos al 100 por ciento", cerró Darío Cvitanich.



En cuanto al entrenamiento matutino, Beccacece, dispuso un ensayo de fútbol formal en el que probó el once titular que podría jugar el próximo miércoles ante Athletico Paranaense, en el torneo internacional de verano que se disputará en la provincia de San Juan.



El DT de la "Academia" paró a Gabriel Arias; Walter Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orbán, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López y Héctor Fértoli.



En comparación con el equipo que venció el sábado pasado por 1-0 a la Selección Sub 23 de Fernando Batista, el técnico realizó una sola modificación: el ingreso de Héctor Fértoli por Nicolás Reniero.



Fértoli, de 25 años, aún no firmó contrato con Racing debido a la puja entre San Lorenzo y Newell's Old Boys por el 50% del pase del delantero, pero recibió la autorización y así puede entrenarse junto al plantel albiceleste.