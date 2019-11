"Lo que preocupa de Flamengo son sus jugadores y su buen funcionamiento", admitió "Nacho" Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Ignacio Fernández es considerado un jugador clave en el funcionamiento de River Plate y fue destacado por el propio Juan Román Riquelme como "el mejor del fútbol argentino", pero también por ello es palabra autorizada para analizar la previa de la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, del que dijo que lo que más le preocupa son "sus jugadores y su buen funcionamiento".



"Llegamos bien, todo tranquilo, después de estar preparando todos estos días en Buenos Aires este partido. Ahora tenemos que bajar un poco la ansiedad y estar más calmos para afrontar este compromiso", le confió Fernández a los enviados argentinos tras arribar la delegación riverplatense al Swisshotel de Lima, sede del encuentro del próximo sábado a las 17 (hora argentina, 15 de Perú).



"Todas las finales son difíciles, tanto ésta como también la pasada con Boca. Pero nosotros venimos jugando bien y la idea que tenemos para este partido es salir a manejarlo con la apropiación de la pelota y después tratar de ser precisos para lastimarlos", refirió.



Fernández, que el 12 de enero cumplirá 30 años, recibió también un magno elogio de su ex compañero Gonzalo "Pity" Martínez, quien vaticinó que "si 'Nacho' está bien, River será otra vez campeón de América".



"Lo que nos preocupa de Flamengo son sus buenos jugadores y su buen funcionamiento. Pero la experiencia de jugar finales seguramente nos dará la tranquilidad necesaria para no volvernos locos a la hora de afrontar el partido".



"Es que en este sentido nos sirve tener experiencia en esta clase de partidos y por eso nos preparamos de la mejor manera para asumirlo. Por suerte estamos enteros como plantel, ya que también es muy importante que, por ejemplo, Enzo Pérez se haya recuperado bien del esguince que tuvo en el hombro izquierdo y esté al ciento opor ciento", concluyó el ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley, sonre el que hoy gira la planificación de la producción del técnico Marcelo Gallardo.