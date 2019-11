"Lo que se habla del 'Chacho' Coudet" no distrae a los jugadores de Racing, dijo el volante Díaz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante central de Racing, el chileno Marcelo Díaz aseveró que "lo que se habla del 'Chacho' Coudet" no les quita a los jugadores "el foco de atención", en un momento especial por el que pasa el equipo, que se ubicó a solamente un punto de los líderes de la Superliga, mientras se aguarda la decisión del entrenador de alejarse o no en diciembre próximo.



"Lo que se habla del (Eduardo) 'Chacho' Coudet no nos quita el foco de atención. No hace que nos entrenemos o trabajemos de otra manera, nosotros nos abstraemos de todo eso y lo reflejamos en los entrenamientos que es donde más nos interesa estar", afirmó Díaz en conferencia de prensa.



"Estamos jugando bastante bien, sobre todo en casa, es lindo lo que vive Racing hoy en día. Tenemos una idea clara de juego, todos los hinchas saben a qué juega el equipo y que de eso no se sale", valoró el mediocampista.



Díaz también dijo que el plantel está "muy contento con el técnico, porque el 'Chacho' entrega muchas herramientas día a día", aunque aclaró el ex jugador de la Universidad de Chile, que tendrán que "esperar hasta diciembre para saber de su futuro y el de muchos de los jugadores".



El volante ya reconoció que se hizo "hincha de Racing por todo lo que transmite la gente", se ilusiona con "jugar la Copa Libertadores (el año próximo). Es el sueño que todo hincha quiere" certificó Díaz que cerró con un deseo: "Me encantaría ganarla", dijo.



A propósito de la muy probable salida de Eduardo Coudet para dirigir al Internacional, de Porto Alegre, donde lo esperan su amigo Andrés D'Alessandro y el zaguero argentino Victor Cuesta para enseñarle portugués, como indicó el ex defensor de Independiente, las autoridades de Racing estarían iniciando gestiones para contratar al ex técnico de River y San Lorenzo, Ramón Díaz.



Por otra parte, el zaguero central Leonardo Sigali, quien sufrió una lesión grado dos en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, en el triunfo ante Boca (1-0), se recupera en los plazos normales y durante la jornada efectuó tareas de campo sin sentir ningún inconveniente, en el entrenamiento junto a sus compañeros.



Se estima que Sigali estaría en condiciones de jugar en la final por el Trofeo de Campeones, que Racing (campeón de la Superliga 2018/19) y Tigre (ganador de la Copa de la Superliga 2019) jugarán el 14 de diciembre, en Mar del Plata.



Por último, el defensor uruguayo José Luis Rodríguez Bebanz, que se recuperó de una distensión en el semimembranoso de la pierna derecha, regresó al entrenamiento a la par de sus compañeros.