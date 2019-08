¿Luciano Cáceres y Andrea Rincón de novios?

Luciano Cáceres (42) y Andrea Rincón (33) son los nuevos integrantes del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza y al parecer, también los primeros en oficializar su romance made in ATAV.

Sí, mientras los fanáticos esperan que el amor entre Delfina Chaves y Albert Baró trascienda la pantalla chica, los que han concretado su noviazgo serian Cáceres y Rincón.

El actor ya salió en pantalla y ella se acaba de incorporar a la ficción de El Trece. Según informó Ángel de Brito, la flamante pareja fue a cenar a un restaurante de comida india, donde tuvieron una cita, sin ocultarse del público.

NACIÓ EL AMOR. Entre dos actores de ATAV. Luciano Cáceres y Andrea Rincón juntos ¡Primicia de @AngeldebritoOk en #LAM! @eltreceoficial pic.twitter.com/HSARcWB3g1 — LAM (@LosAngeles_ok) August 19, 2019

“Hay romance en esa novela entre Luciano Cáceres y Andrea Rincón, que empezó a grabar hace poco“, precisó el conductor de Los ángeles de la mañana, y agregó: “Ayer estuvieron en un restó de comida hindú, y me imagino que no estaban ensayando la novela, así que por lo menos una salidita hicieron“.

Él es padre de Amelia (8) , fruto de su relación con Gloria Carrá y estaba soltero, mientras que a ella hace rato no se lo conoce pareja.

Consultada el año pasado por el hombre que quería a su lado, explicó en diálogo con Para Ti: “Hay que bancarse estar con una mujer como yo. No quiero más inseguros que me celen ni censuren, que me denigren e intenten coartar mi libertad. Yo siempre viví muy atenta a la mirada ajena y eso me generaba presión, era una presa fácil para esos hombres que destruyen la autoestima. Basta de personajes nefastos en mi vida”.

