"Máximo Kirchner sería muy buen jefe de bloque", asegura Agustín Rossi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, consideró hoy que Máximo Kirchner sería "muy buen jefe de bloque" y evaluó que si Sergio Massa "va a ser presidente de la Cámara de Diputados, sería lógico que el presidente del bloque sea del FPV".



"Me preguntaron qué pensaba de Máximo como jefe de bloque y dije que sería muy buen jefe de bloque", sostuvo Rossi en declaraciones a El Destape Radio.



Además, agregó que "Máximo tiene altos niveles de consenso en el bloque".



Sin embargo, hizo hincapié en que la decisión de si el hijo de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, tendrá ese cargo, "no es mía, ni de nadie en términos personales, es del bloque".



Por otra parte, evaluó que leyes como la de la ley de Góndola y de Alquileres "no van a tener problemas para su aprobación" porque "fueron consensuadas".



En tanto, contó que "ayer se aprobó un proyecto de ley mío que crea un financiamiento específico para las Fuerzas Armadas, que el oficialismo no firmó".



"Esperamos que hoy lo acompañen", dijo, y enumeró que además están para el tratamiento "proyectos de ley de cupo de mujeres en festivales y en la ciencia".