"Me gusta Miguel Ángel Russo como DT para Boca", opinó el tenista Schwartzman

Diego Schwartzman, el tenista argentino de mejor ranking y reconocido hincha de Boca, señaló que le gustaría que Miguel Ángel Russo vuelva a ser el técnico "porque fue el último campeón de la Copa Libertadores" y porque es "un luchador de la vida".



"Me gusta mucho Miguel Ángel Russo para ser DT de Boca porque fue el último campeón de la Copa Libertadores y es un luchador de la vida. No pude ir a votar en las elecciones porque era el cumpleaños de mi mamá, estábamos con toda la familia. Siempre quiero lo mejor para el club", expresó Schwartzman en declaraciones a la FM 94.7.



El Peque, número 14 del ranking mundial, contó que "intenté jugar al fútbol desde chiquito pero cuando me di cuenta que jugaba mejor al tenis, cambié de deporte. El tenista, en general, es un futbolista frustrado”.



El porteño Schwartzman habló también de su relación con los futbolistas de la Selección. "Me llevo bien con varios jugadores de la Selección Argentina de fútbol. Tengo una buena relación con Paulo (Dybala), Rodrigo (De Paul), primero por redes sociales y después por jugar videojuegos online. Siempre que estoy por Europa, cerca de algún país en el que están ellos, nos juntamos a tomar mates".



Schwarztman, de 27 años, comparó el fútbol con el tenis: "En el tenis es tan frenético todo que es difícil disfrutar. En comparación con el fútbol, los tenistas tenemos solamente dos semanas de vacaciones. Pero estoy contento por el año que hice, fue muy positivo. Tengo muchas cosas para mejorar y ojalá lo pueda hacer".



Sobre la Copa Davis, que a partir de este año tiene nuevo formato (Argentina quedó eliminada en los cuartos de final por España, local en Madrid, que fue el campeón), el Peque opinó que "la Davis históricamente quita días de descanso y de pretemporada. Siempre estuvo mal incluida en el calendario anual y ahora que cambió el formato, está más organizada. Es lo más parecido al Mundial de fútbol que tenemos los tenistas".