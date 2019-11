"Me parece un grave error proscribir al MAS", dice Gerardo Morales sobre Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, dijo hoy que le parece "un grave error proscribir al MAS" en las elecciones de Bolivia, y añadió que ve con "mucha preocupación" lo que sucede en ese país.



En diálogo con radio La Red, el gobernador jujeño e integrante de Juntos por el Cambio recordó el "vínculo estrecho entre Jujuy y Bolivia", y en ese marco admitió que ve "con muchísima preocupación" lo que pasa en el país hermano, que limita con su provincia en el norte de la Argentina.



"Me parece un grave error proscribir al MAS" , sostuvo Morales en la entrevista.



Ayer, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó que el ex mandatario Evo Morales, asilado en México, no podrá presentarse a las nuevas elecciones presidenciales, que pretende celebrar para superar la crisis política, aunque sí su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).



"Decirle al MAS que tienen todo el derecho a participar en las elecciones, que vayan buscando candidato (...): Evo y Álvaro (García Linera, el exvicepresidente) no están habilitados para un cuarto mandato", afirmó Áñez.



"Lamento que las nuevas autoridades estén tomando este camino, me parece un grave error, es volver al '55", dijo Morales, al comparar con lo sucedido en la Argentina con la proscripción de Juan Perón.



Para Morales, en ese país "ha habido una ruptura institucional" y por ende un golpe de Estado", sin embargo, dijo que era "respetuoso de la decisión que se ha tomado desde el gobierno nacional" de no hablar de golpe de Estado, y consideró que no tenía sentido profundizar ese debate.



"El error de Evo Morales ha sido convertir un gran gobierno en esto: forzar la reeleción, no acatar la consulta popular, transgredir la Constitución y hacer trampa en la elección", dijo sobre el renunciado mandatario boliviano.



"Se ha producido una desligitimación innecesaria en mi opinión", añadió el jujeño, que consideró que hoy el verdadero problema en Bolivia es "el vacío de poder, aun con autoridades constituidas".