"Me pone contento este presente", contó el DT de Argentinos Diego Dabove

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Argentinos Juniors, Diego Dabove, contó hoy que está "contento" por el presente de su equipo en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) tras vencer a Arsenal por 2 a 1 como local por la fecha 9. "Me pone contento el presente del equipo, cuando llegamos al club teníamos varios inconvenientes y con el tiempo logramos corregirlos para ahora estar peleando arriba", destacó el DT en la conferencia de prensa. Con esta victoria, Argentinos suma 18 puntos, al igual que Boca Juniors (juega mañana contra Defensa y Justicia). Sin embargo, Dabove le bajó la efervescencia cuando le preguntaron si están para luchar por el campeonato y advirtió: "No vamos a ganar todos los partidos. Trabajamos para eso. La idea es ir variando la estructura para estar entre los primeros. Este equipo tiene carácter y personalidad". "Hay que tener humildad e ir con los pies sobre la tierra pero por suerte los jugadores la tienen clara y quieren crecer en sus carreras", valoró. "Quiero destacar cómo dimos vuelta el partido. Arsenal es un gran equipo y me deja un gran sabor poder revertir un resultado ante un rival así", concluyó. Por otro lado, el delantero Santiago Silva reconoció: "Estamos muy contentos por el presente del equipo. Estamos para crecer, tenemos ganas, humildad y carácter. Este plantel no tiene techo". "En algún momento me voy a tener que retirar pero me siento muy bien. Sé que no estoy dando goles aunque me dedico a otra cosa, a generar espacios y contribuir en lo colectivo", cerró el uruguayo.