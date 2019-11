"Me voy disgustado, porque no se jugó bien", indicó el DT Gabriel Heinze

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, se mostró disconforme con el rendimiento del equipo en la derrota de esta noche ante Banfield por 1 a 0 y afirmó que "me voy disgustado porque no se jugó bien, con muchas imprecisiones y nunca supimos romper el accionar de ellos".



"No se jugó bien y me voy muy disgustado con el rendimiento del equipo. La circulación no estuvo correcta, para lo que nosotros pretendemos estuvimos muy distantes. Del rival sabía que iba a hacer y lo hicieron. Mi equipo no estuvo bien, sin desmerecer el triunfo de Banfield", indicó Heinze.



El DT de Vélez añadió que "me había gustado lo que habíamos ensayado en la semana, pero nada salió esta noche. No hicimos un buen partido y nos superaron".



Vélez Sarsfield perdió esta noche como visitante frente a Banfield por 1 a 0, en partido por la decimocuarta fecha de la Superliga de Primera División.