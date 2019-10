"Messi es el capitán, tiene su discurso y es con quien mejor me llevo", aclaró Piqué

Gerard Piqué dejó claro este jueves que con Lionel Messi tiene la "mejor" relación del vestuario y por tanto no existe "descoordinación" en las declaraciones de ambos, luego de que el rosarino, capitán del "blaugrana", se mostrara sorprendido por las declaraciones de su compañero respecto de una supuesta injerencia de la comisión directiva en algunos artículos publicados por la prensa local "ajustados para dividir al plantel". "Estamos de acuerdo en que Messi es el capitán y tiene su discurso, pero es alineado con el grupo. Con 'Lío' nos conocemos desde los 13 años y es con quien mejor me llevo en el vestuario. Por eso no creo que sea un tema de descoordinación lo que declaramos uno y otro", dijo Piqué a la prensa en la gala 'Hombres con Ideas 2019', en la que fue premiado por la revista Esquire. El zaguero central azulgrana repasó los últimos temas de actualidad, como la entrevista que concedió el martes a la radio catalana RAC-1, en la que Messi reconoció que a veces se sorprendía con algunas declaraciones de Piqué. "Yo dije que en el entorno del fútbol y de los clubes hay muchas noticias que las publican, las dejan ahí y al final no son ciertas, sino simplemente para hacer ruido", apuntó Piqué durante la entrevista que reprodujo la agencia DPA. "No quiero generalizar, porque hay otra prensa que hace las cosas bien o que intenta hacer las cosas bien, como pasa en todos los el mundo. Pero cuando me referí después del partido en Getafe sobre alguna injerencia dirigencial en ciertos artículos que pueden dividir al vestuario, lo hice apuntando a los entornos del ambiente del fútbol, que es el que mueve más gente y más pasiones", añadió. Messi sostuvo respecto de esas declaraciones de Piqué que él no las hubiera hecho "para no crear una bola más grande, que termine perjudicando al vestuario". Y sobre la finalmente trunca llegada de Neymar de vuelta a Barcelona para esta temporada, Piqué indicó que "más que miedo de que se fuera a Real Madrid, como dijo Messi, lo que comentamos dentro del vestuario es que sabíamos que esa era una opción posible. Pero al final era la decisión de 'Ney' y ahora que se quedó en el París Saint Germain lo único que nos queda es desearle que le vaya lo mejor posible", finalizó.