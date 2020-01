"Mi ilusión es poder jugar la Copa América 2020", aseguró Ángel Di María

El rosarino Ángel Di María, jugador del PSG francés, declaró que está pendiente de una convocatoria a la Selección Argentina y que tiene la ilusión de "estar y jugar la Copa América 2020, que seguramente sea la última".



Di María, de 31 años, no juega en el seleccionado desde la Copa América de Brasil, en julio de 2019, ni fue citado por el técnico Lionel Scaloni desde entonces para los amistosos de la FIFA. Sin embargo, 'Fideo' confía en recibir un llamado para la Copa América 2020 que se jugará en junio próximo en Argentina y Colombia.



"No hablé con Scaloni después de la Copa América. Siempre estoy pendiente de una convocatoria en la Selección. Mi ilusión por estar y jugar la Copa América, que seguramente sea la última, está ahí. Yo estoy trabajando para estar en el grupo y demostrar que estoy entre los mejores. Al final la decisión es suya", expresó Di María en diálogo con TyC Sports.



El extremo destacó que "yo siempre estaré dando el máximo de mí para volver a la Selección hasta que me retire. Creo que estoy pagando por los inconvenientes de una era. Uno hace todo por luchar y vestir esa camiseta, pero a veces hay cosas externas que te lo complican".



Di María consideró que está "pagando por lo que se reclamó y se pidió de otra etapa de la Selección, de los jugadores del proceso anterior. Y eso me pone mal. No tuve el respaldo de los periodistas. Siento que no me convocan por el pedido de recambio".



Además, el futbolista subrayó que fue muy criticado por sus lesiones con el seleccionado argentino. "Siempre sentí que me defraudé a mí y a mis compañeros por estas lesiones. Nunca pude superar mis lesiones en la Selección, me han matado por eso", sostuvo Di María, que fue campeón mundial Sub 20 en Canadá 2007 y campeón olímpico en los Juegos de Beijing 2008.



El jugador surgido de Rosario Central debutó en la Selección mayor en 2008 y formó parte de los equipos que consiguieron las finales del Mundial de Brasil 2014 y las Copas América 2015 y 2016 (Centenario). También estuvo en el plantel del Mundial de Rusia 2018, cuando Argentina quedó eliminada en los octavos de final, y en el tercer puesto de la Copa América 2019, su último torneo con la celeste y blanca.