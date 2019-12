"Muchas veces sentí la presencia de Dios en la pista", se emocionó Falero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Pablo Falero no duda al poner una fecha clave en su carrera y es la del momento más difícil en los 28 años que lleva en la Argentina como jockey de primera línea: "Fue el 7 de febrero de 1998".



"Ese día fue de terror. Un potrillo se boleó, me tiró contra la empalizada y se me cayó encima. Estaba (el cuidador Juan Carlos) Maldotti, pobre, y no sabía que hacer. Fue en la cuarta pista de ensayos de San Isidro y pensé que me moría ahí", recuerda Falero ante Télam con la emoción en los ojos.



"Fueron tres fracturas de vértebras cervicales. El doctor Eduardo Zancolli me dijo 'mire, Pablo, estamos ante una grave situación y hay que operar rápido'. Así fueron esos días", agregó.



La operación duró 9 horas. "Y en esas 9 horas, Dios estuvo conmigo. Cerré los ojos y dejé que el doctor trabajara. A los 9 meses volví a correr", dice ahora con una sonrisa.



El regreso a las pistas con público en las tribunas fue el 7 de noviembre: "Volví a correr en San Isidro y gané con la yegua Delivery. Había una bandera en la Tribuna Especial que decía 'Estamos con vos, Pablo'. Era un grupo de uruguayos que se vinieron para darme su apoyo".



"Entonces sentí que era el mejor día de toda mi vida. Cuando salí de casa para ir hasta el hipódromo le dije eso a mi mujer, Patricia. Ella me abrazó, me dio un beso y yo salí hacia San Isidro", dice el jinete que ganó más de 9.000 carreras y que el sábado se retirará en ese mismo hipódromo.



"Yo sentí que ahí estaba Dios. Siempre estuvo Dios. Muchas veces en la pista de ensayos, a las 5 de la mañana, en medio de una gran soledad y con un caballo a 60 kilómetros, yo he sentido la presencia de Dios", subraya su fe el jinete oriental.



"Por eso creo que ese 7 de noviembre fue el mejor día de mi vida. Los otros fueron triunfos, grandes victorias, pero aquel trance me marcó a lo largo de la vida", insiste Falero.



--Falero: ¿Sabe usted lo que significa una operación de 9 horas en la espalda?



-- Télam: No.



--Falero: Es algo tan delicado y tan grave que no se lo puedo ni explicar. Si el doctor se equivocaba -porque cualquiera puede equivocarse- o algo no salía bien, me podía haber quedado paralítico o algo así. Ese día volví a vivir.