"Necesitamos inversiones para desarrollar Vaca Muerta", dijo Nielsen en el Foro de Davos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, señaló hoy en el Foro Mundial de Davos, que el nuevo marco regulatorio que el Gobierno nacional remitirá al Congreso busca "atraer" para Vaca Muerta las inversiones necesarias para su desarrollo.



El economista adelantó ante un auditorio de ejecutivos de empresas y líderes globales, que el gobierno del presidente Alberto Fernández está "terminando el borrador de una nueva regulación, que irá en el corto plazo al Congreso, en 10 0 15 días".



"Necesitamos inversiones para perforar, para realizar fracking, para desarrollar nuestros recursos como Vaca Muerta, necesitamos más que la roca. Tenemos la roca, pero necesitamos capital. Así que apuntamos a eso, a atraer el capital necesario", enfatizó el ex Secretario de Finanzas.



"La idea es separar, trabajar en el no convencional que demanda mucho capital, mucho trabajo aplicado al petróleo, pero separar el riesgo argentino de eso", expresó Nielsen al participar de un panel en el que también se refirió al complejo proceso de renegociación de deuda que encara el país con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados.



El nuevo proyecto que anunció el Presidente días atrás será parte del llamado a sesiones extraordinarias previstas para comienzos de febrero, y del cual hasta el momento no se conocen detalles.



En el mismo foro, el presidente de YPF también planteó que la construcción de "un gasoducto para conectar la red de gasoductos argentinos con el sur de Brasil, podría ser un mercado muy interesante" para la Argentina, para darle una salida al potencial productivo de los recursos de gas natural de Vaca Muerta.



Nielsen indicó que esta iniciativa "ayudaría a la Argentina a hacer frente a una deuda que es la más grande de los últimos 30 años", informó la petrolera estatal y que a pesar del endeudamiento de US$100.000 millones en que incurrió la administración anterior no se pudo concretar un proyecto energético clave.



En la actualidad, el incremento de la producción de gas se mantiene estancado debido a que el mercado local y la demanda chilena resultan insuficientes aún para una oferta creciente, por lo que el sector considera vital la búsqueda de nuevos destinos como Brasil, Uruguay y más allá de la región a través de la producción de Gas Natural Licuado.



Nielsen presentó al sector energético como uno de los tres sectores claves junto al agro y la minería que permitirá a la Argentina "poder crecer para pagar la deuda".



"El sector energético de Argentina va más allá de Vaca Muerta. Hay mucho petróleo que no proviene necesariamente del no convencional que representa un 20% de petróleo y un 40% del gas natural", graficó Nielsen ante su auditorio, donde explicó que la formación neuquina "es parte del mismo tipo de geología de Estados Unidos" y que ayudó a ese país a transformar su esquema energético.