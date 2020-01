"Necesitamos liberar al Estado para que pueda ocuparse de las necesidades del pueblo", dijo Vallejos

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, futura presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja, destacó hoy la importancia de que el Congreso avance con la sanción de la ley para la reestructuración de la deuda externa y sostuvo que "necesitamos liberar al Estado para que pueda ocuparse de lo más importante: las necesidades de nuestro pueblo".



En declaraciones a Télam, Vallejos afirmó que "en la Argentina hay una deuda, no sólo externa, también interna, social y con los argentinos. Necesitamos liberar al Estado para que pueda ocuparse de lo más importante: las necesidades de nuestro pueblo. Por eso es importante resolver esta crisis de deuda".



Dijo no tener "dudas" de que el gobierno logrará revertir esta situación "lo más rápido posible, de manera ordenada y justa".



"Vamos a volver a hacerlo. El gobierno tiene la responsabilidad y la voluntad de resolver esta situación y le vamos a dar este instrumento que necesitamos los argentinos", enfatizó.



Puso de relieve que "el derrotero de los últimos 4 años (de la gestión de Cambiemos) supera la imaginación más afiebrada" y recordó que el ex presidente Mauricio Macri "recibió un país desendeudado, en dos años dilapidó el acceso al crédito internacional, tomó deuda vertiginosamente, con una irresponsabilidad pasmosa, hasta dejar al país al borde de la quiebra".



"En un hecho sin precedentes históricos, el gobierno de Cambiemos defaulteó la deuda de corto plazo que él mismo había emitido, defaulteó la deuda en moneda nacional", sostuvo la diputada del FDT.



Finalmente, Vallejos aseveró que la iniciativa del gobierno busca "darle al Ejecutivo el instrumento para que avance en una negociación de la deuda externa que haga sostenible el pago, en función de las posibilidades del país, que necesita crecer, volver a generar riqueza, volver a generar trabajo".