"No hay espacio para una transición caótica en Argentina después del 27 de octubre", aseguró Arroyo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional de Red por Argentina, Daniel Arroyo, aseguró hoy que "no hay espacio para una transición caótica en Argentina" después del 27 de octubre y cuestionó al presidente Mauricio Macri, al sostener que en el debate de ayer "trabajó sobre una idea irreal de que Argentina está mejorando cuando en realidad aumentó la pobreza y la situación de los que tienen trabajo y de los que no tienen trabajo empeoró".



"Tenemos que actuar con responsabilidad. Creemos que no hay espacio para una transición caótica. La situación macro económica y la vida cotidiana están agarradas con alfileres. Nadie tiene que hacer macanas. Todos queremos ayudar. Imagino una transición ordenada, un trabajo serio. La vida diaria está durísima, no está la Argentina con tiempo y espacio de tirar más de la cuerda. Todos tenemos que actuar con responsabilidad", aseguró Arroyo.



Consultado sobre el debate presidencial de ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, el diputado nacional, uno de los referentes del Frente de Todos en materia social, dijo que "en lo social claramente (Mauricio) Macri trabajó sobre una idea irreal que Argentina está mejorando cuando en realidad aumentó la pobreza y la situación de los que tienen trabajo y de los que no tienen trabajo empeoró: todos los argentinos están un poco peor que el 11 de agosto".



En diálogo con FM Futurock, Arroyo aseguró: "Macri se acordó muy tarde de los créditos UVA" y agregó: "pareciera que Macri no gobernó en los últimos años".



Por otro lado, el diputado nacional sostuvo que ve "muy bien" al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien dijo "despertó mucha esperanza en la gente" y confió en un seguro triunfo de ese espacio el próximo domingo, al sostener que "Alberto será el próximo presidente: la lógica indica que debería ampliarse la diferencia", respecto de las PASO.