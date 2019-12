"No hay que buscar culpables porque te da vuelta la cabeza", aseguró Martínez Quarta

El defensor de River Plate Lucas Martínez Quarta aseguró hoy que el grupo acordó pensar en lo que viene y en la final qué hay que jugar (ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa Argentina), sin detenerse en los errores que se cometieron en la final ante Flamengo que impidió el bicampeonato en la Libertadores".



En este sentido, el zaguero comentó en conferencia de prensa que "en la semana acordamos con todos los compañeros que no había que darle vuelta a la cabeza a lo qué pasó, acá no hay culpables jugamos muy bien 89 minutos, hay quedarse con eso porque si pensás en los errores te da vuelta la cabeza y tenemos que seguir jugando finales y queremos ganarlas".



Martínez Quarta agregó que "seguramente dolidos vamos a estar un tiempo, porque fue un golpe duro ya que estuvimos a nada de un bicampeonato, pero ahora depende de nosotros. Los grandes nos ayudan mucho a los más chicos; hay cosas importante y hay que ganar la final que se viene por Copa Argentna".



En cuanto a la posibilidad de una transferencia, el "Chino" contó que "ya lo dije en su momento cuando lo hablamos con mi representante y lo que trato de estar al margen de los rumores porque acá estoy tranquilo, si se da, se dará y sino acá estoy feliz porque peleamos en todos los frentes, yo debo pensar en lo que está en juego".



Además, sobre si la decisión de venta es complicada, Martínez Quarta explicó: "Lo que siempre dije y lo repito es que es difícil irte de River, porque debe ser a un lugar donde se pelee cosas importantes; por éso, yo mientras tanto sigo acá que es algo que soñé de chiquito cuando estaba en las inferiores".



Por su parte, el atacante Matías Suárez aseguró que que "la final perdida seguro va a doler, cuándo terminó el partido y volvimos al hotel pudimos ver de nuevo todo y con Nico (De la Cruz) nos reprochamos lo qué pasó, pero dimos todo y jugamos una gran final que se nos escapó por muy poco, pero ahora hay que pensar en lo que viene, porque se juegan cosas importante".



Al tiempo que desde los personal, el delantero cordobés admitió: "Hace algunos partidos que no puedo hacer goles pero estoy tranquilo porque también me gusta asistir y este ha sido un año muy importante en lo personal porque estar en este club y con estos jugadores y este entrenador es un gran orgullo".



"Quedan dos partidos y ojalá se consigan los objetivos personales que es poder volver al gol y del grupo que es seguir arriba en la Supeliga y ganar la final de la Copa Argentina", concluyó Suárez al referirse al encuentro contra Central Córdoba de Santiago del Estero, el viernes 13 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.