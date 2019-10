"No les digo desde un atril lo que deben pensar", dijo Macri, y le replicó a Alberto Fernández

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que no le dice a la sociedad "desde ningún atril" lo que tiene que pensar, sino que la "deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea", y replicó con sorna e interactuando con la gente a su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández, por el tema de los celulares de los jubilados.. Al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en Paraná (Entre Ríos), Macri dijo que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza", después del cruce que mantuvo este domingo en el debate con Fernández, según quien los jubilados no poseen celulares porque "no pueden pagarlos".. En la costanera alta y baja de Paraná se dispusieron vallas, cortes de tránsito, cacheos, control de explosivos y drones y gran cantidad de personal de distintas fuerzas de seguridad ante el acto de Macri. Desde las 16 una gran cantidad de personas se acercó al Monumento Justo José Urquiza, en la zona del parque homónimo, que se vio colmado además de colectivos y utilitarios que llevaron gente de ciudades de todo Entre Ríos. "Hay gato para rato", "Sí se puede", "Se da vuelta", el Himno nacional y la nueva canción de la marcha de Macri calentaron el clima junto a numerosas banderas argentinas, previo a la llegada del primer mandatario, que arribó en el avión presidencial a las 17:30. Acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el senador nacional Alfredo De Angeli, entre otros dirigentes, Macri ofreció un discurso de poco más de 20 minutos, en el que comenzó agradeciendo que "defiendan sus convicciones, ustedes me van a cuidar la espalda, me inspiran y me dan fuerza, y cada día somos más los que creemos en lo que estamos haciendo". Pidió "no tener miedo" y estar "orgullosos de todas las cosas que logramos cambiar desde hace cuatro años" pero también reconoció "que faltan muchas más". "No son tiempos fáciles, que la carga económica recayó sobre la clase media desde abril del año pasado, cuando se combinaron la sequía y la pérdida de crédito", y ocasionó que "el fin de mes" se haya "transformado en una pesadilla agobiante y angustiante", afirmó, como lo viene haciendo en los diversos actos de campaña. Macri señaló nuevamente que su gestión "de ahora en más puso el foco en el alivio" de la clase media, y que están "las bases y los consensos mínimos" para "el crecimiento, el empleo y la mejora de salario y poder vivir mejor". Un momento de interacción con el público se produjo cuando Macri, después de enumerar obras y emprendimientos locales y nacionales, se refirió a los "celulares de los abuelos". "Los abuelos tienen celulares", exclamó, y preguntó: "¿Tienen celulares, no?". Simultáneamente recibió como respuesta un fuerte "sí" de parte del público y varias personas elevaron sus manos mostrando los teléfonos. Recordó también que el resultado de las elecciones PASO, en las que la oposición peronista sacó amplia ventaja de votos sobre el oficialismo, generó "incertidumbre política, y trajo mucho miedo en el mundo porque no entienden que los argentinos podamos volver atrás". Macri reiteró que "cuatro años no son suficientes para arreglar todas las problemáticas de décadas" pero destacó que pudo "establecer una nueva cultura del poder". "No les digo desde un atril qué tienen que pensar, lo que los periodistas tienen que preguntar o lo que los jueces tienen que decidir: los dejo vivir con libertad, porque desde ahí se crea", detalló. Llamó a "construir la argentina que soñamos y merecemos", y calificó como "una elección histórica" la del 27 de octubre, donde pidió "darla vuelta, que tenga la participación más grande desde 1983 llevando a nuestros abuelos para cambiar la historia para siempre" Asimismo, convocó a "fiscalizar, participar con la libertad" en las redes sociales para "defender las convicciones e ideas, sin agresión pero con firmeza" "Tenemos un enorme futuro, confiemos en lo que somos capaces de hacer, en que Dios nos está iluminando, tenemos problemas que resolver pero traer los del pasado no nos ayuda, apostemos al futuro juntos que es lo que nos va a sacar adelante", concluyó. La marcha, eje de la campaña electoral para su reelección, se presentó nuevamente en Entre Ríos, tras su paso por las ciudades de Concepción del Uruguay y La Paz el jueves 3 de octubre y continuará mañana en Pergamino.