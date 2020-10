“No sé dónde se produjo el contagio”, habló el funcionario jachallero con coronavirus

Miguel Vega, intendente de Jáchal, explicó el sábado que el coronavirus llegó a su departamento. En conferencia de prensa el mandatario confirmó dos casos positivos lo que hizo que la enfermedad abarcara así toda la geografía local.

El funcionario indicó que ambos se encontraban en buen estado de salud y estaban internados en el Hospital San Roque. También señaló que uno de ellos es trabajador municipal de la Secretaría de Obras.

“Estimados, lamentablemente yo soy el funcionario que dio positivo en el testeo en Jáchal”, comentó el hombre por medio de un posteo en sus redes sociales. “Realmente no fue mi intensión, no llevé el virus a Jáchal, no sé dónde se produjo el contagio”, agregó.