"No se pueden permitir más malas praxis económicas", advierte Grobocopatel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El empresario Gustavo Grobocopatel sostuvo hoy que no se pueden permitir más malas praxis en las políticas económicas, y consideró que es "muy importante" la participación del sector privado para combatir el hambre y la pobreza.



El CEO del grupo cerealero Los Grobo se refirió a la "mala praxis" del actual gobierno, y citó como ejemplo el "menosprecio al impacto de la recesión", en declaraciones a radio AM 750.



"No podemos permitir que haya más malas praxis, tenemos que aprender de lo que nos pasó y tratar de que no nos ocurra más", advirtió.



"Hubo una política monetaria que estaba disociada de la realidad económica, de la microeconomía, que generó caida de empleo, desaceleracion, endeudamiento y tasas altas", sostuvo Grobocopatel.



"En el tema del hambre es muy importante la participación del sector privado para tratar de encontrar soluciones, porque el Estado es muy burocrático, muy ineficiente y, con alguna ayuda o trabajo conjunto, se pueden hallar soluciones más rápidas y más eficientes", explicó.



En relación con la pobreza, Grobocopatel opinó que no se la puede combatir "si no hay crecimiento", y afirmó que ese crecimiento depende de "exportaciones, consumo interno e inversión".



Consideró, además, que la agenda del crecimiento debe tener carácter "urgente".



"Si no, vamos a estar combatiendo el hambre permanentemente y no va a haber sostenibilidad a ninguna de las soluciones que podamos ofrecer", concluyó.