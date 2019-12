"No tengo la obsesión de ganar para que me ratifiquen", dijo el DT de San Lorenzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de San Lorenzo, Diego Monarriz, quien asumió interinamente tras la salida de Juan Antonio Pizzi y fue ratificado hasta fin de año, aseguró que no tiene "la obsesión de ganar" para seguir en el cargo, tras el triunfo 2-0 sobre Patronato por la 15ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



"No tengo la obsesión de ganar para que me ratifiquen. Queda un partido, con River, y después veremos cómo seguimos. Todavía no hablamos de mi continuidad con los dirigentes", indicó.



En diálogo con la prensa, el actual vicepresidente de San Lorenzo y candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, Marcelo Tinelli, aseguró que si gana le confirmará a Monarriz como DT.



"Siempre hablo con Tinelli y con (el actual presidente Matías) Lammens, pero no de mi continuidad", enfatizó.



Respecto del partido de hoy, el DT elogió el trabajo del arquero Sebastián Torrico, que "fue descomunal"; y que la clave para la producción del juvenil Adolfo Gaich, autor de los dos goles, "es darle confianza para que juegue tranquilo".



"De todos modos tenemos que seguir trabajando para que no nos lleguen tanto", concluyó.