"No todos están en las mismas condiciones económicas", dijo un jefe de la CGT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, afirmó hoy que el aumento de los salarios privados debe ser discutido por cada sector porque "no todos están en las mismas condiciones económicas", y aseguró que "aún no hay una fecha concreta" para que el Gobierno disponga por decreto un incremento de sueldo para trabajadores públicos y privados.



"El Gobierno está haciendo un estudio generalizado de todos los sectores para poder dar algo más preciso", señaló el sindicalista que encabeza la central sindical junto al sanitarista Héctor Daer; y estimó que la inflación "estará por encima del 55%" .



En una entrevista con El Destape, Acuña se refirió al aumento que dispondrá por decreto el presidente Alberto Fernández, que será de entre 5.000 y 8.000 pesos y con carácter remunerativo, según precisó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, una vez sancionada la ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".



Acuña fundamentó por qué el incremento debería ser de acuerdo a las posibilidades de cada sector: "La industria textil, la del calzado, la de la construcción y la metalmecánica están muy mal. Tuvieron miles de despidos. Cada sector tiene su característica y, de acuerdo a eso, se va a ir acomodando ese adelanto de sueldo".



En cualquier caso, el dirigente cegestista dejó en claro que el aumento por decreto presidencial funcionará como un "adelanto" de sueldo del aumento que negocie cada organización sindical durante la ronda de paritarias 2020, en la que "cada actividad sabrá cuánto puede discutir porque sabe cómo le fue" en 2019, precisó.



Acuña dijo estar convencido de que el aumento "no será para todos por igual", y al mismo tiempo observó que el objetivo del futuro decreto apunta "a no parar la reactivación que ya comenzó".



El jefe de la CGT destacó que en las actuales circunstancias "los que tienen que hacer el esfuerzo son los que más tienen" y que "los empresarios, las pymes y los comerciantes deben entender que esta etapa que viene, si no reactivamos el poder adquisitivo no hay posibilidades de que los argentinos estén bien".



Respecto de las paritarias 2020, el sindicalista aseguró que "los porcentajes tienen que estar por encima de la inflación" y que "todos los sectores lo deben entender".



"Vamos a tratar de colaborar entre todos. El tema principal es como recuperar el poder adquisitivo. Cuando al país le va bien, todos tenemos trabajo y poder de consumo", ponderó Acuña es la condición indispensable para "poner en marcha la economía".



Según estimó Acuña, la inflación "estará por encima del 55%" y que la paritaria no puede estar muy alejada de ese porcentaje.



Concluyó la entrevista, al manifestar su esperanza de que "la inflación empiece a bajar este año".