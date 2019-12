"No vamos a delegar ningún tipo de poderes especiales", advirtieron desde la Coalición Cívica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del bloque de diputados de la Coalicíón Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió hoy que esa bancada "no va a habilitar y delegar ningún tipo de poderes especiales que destruyan la Constitución, el Congreso y facultades que son propias de la Cámara de Diputados".



De esa forma, Ferraro ratificó que su bloque votará en contra del paquete de medidas impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y deslizó la posibilidad de no dar quórum, postura que aún mantiene en debate con sus otros socios de Juntos por el Cambio.



"Quieren hacernos creer que Juntos por el Cambio dejó tierra arrasada. Esto no es así. Vamos camino a una democracia delegativa", expresó Ferraro por Twitter.



Desde la bancada referenciada en Elisa Carrió, el diputado advirtió que "durante estos días el Gobierno habló de dos o tres emergencias y resultó que finalmente son nueve".