"Nos hicieron pasar por locos y ahora piden perdón", dijeron víctimas del caso Próvolo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Nos hicieron pasar por locos y ahora piden perdón", dijeron hoy las victimas por abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, en referencia al comunicado del comisario apostólico designado por la Santa Sede, Alberto Bochatey.



Uno de los abogados de la querella por los abusos en el Próvolo de Mendoza señaló a radio Nihuil lo que dijeron algunas victimas en mensajes luego del comunicado.



Oscar Barrera señaló que el pedido de disculpas llegó tarde, en referencia al comunicado que se dio a conocer ayer con la firma de Bochatey, sobre la causa por el cual fueron condenados dos sacerdotes a 42 y 45 años de cárcel.



El letrado manifestó que los puso en conocimiento (a las víctimas) del documento en que la Iglesia pidió perdón "por los pecados propios y ajenos".



Sobre el documento firmado por Bochatey, Barrera dijo que "hay mucha hipocresía en los comunicados y en la oportunidad de los comunicados".



"Dicen que no sabían, y desde el 25 de noviembre de 2016 toda la población tomó conocimiento de esta causa y tomaron conocimiento ellos, no hace falta un escrito del Arzobispado denunciándolo y sin embargo nunca hubo una acción positiva", cuestionó.



Por su parte Erica, hermana de una de las víctimas, denunciante y representante del colectivo por la restitución de los derechos a sobrevivientes del Instituto Próvolo de Mendoza, dijo a Telam que hay "una opinión casi unánime de lo irrisorio del planteo".



"Se trata de una burla retórica que no condice con los hechos sostenidos por parte de la Iglesia en estos tres años que lleva la causa judicial", agregó.



"Con tanto ataque que hemos recibido materializado en la obstrucción a las investigaciones, al silencio cómplice, a la sistematización de las prácticas respecto a la relocalización de estos monstruos, no existe posibilidad alguna de no verlo como una burla a todo este proceso tan doloroso que, por suerte, encontró justicia este lunes", concluyó.



Finalmente, Barrera calificó de "realmente increíbles los dichos del ex arzobispo platense Héctor Aguer", quien señaló sobre la causa Próvolo que "es un horror lo que ha ocurrido, conozco bien ese instituto porque tiene una casa aquí en La Plata, afortunadamente aquí no han ocurrido cosas".



En este sentido, el abogado contó que "en La Plata hay una persona detenida con la causa elevada a juicio, están por formalizar la imputación a Nicola Corradi y además estuvimos en comunicación con la fiscal de la Plata, Cecilia Corfield, quien está articulando para venir a Mendoza para hacer la imputación y no hacer el traslado (de Corradi)", concluyó Barrera.



La justicia mendocina condenó el lunes 25 a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, mientras que el jardinero Armando Gómez (49) recibió una pena de 18 años, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores.