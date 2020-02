"Nos propusimos volver a meternos en lo que se viene", aseguró Beccacece

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Racing Club, Sebastián Beccacece, aseguró hoy que luego del "histórico" triunfo en el clásico de Avellaneda ante Independiente, el plantel se propuso "volver" a meterse "en lo que se viene", que será el duelo de mañana ante Colón en Santa Fe por la vigésima fecha de la Superliga.



"Más allá de lo que se logró, que fue histórico para el club, para la gente y para todos nosotros, ya nos propusimos volver a meternos en lo que se viene. Mañana tenemos por delante tenemos un desafío muy difícil", apuntó Beccacece en la conferencia de prensa que brindó antes del viaje a Santa Fe.



"No desconocemos la actualidad del rival y el escenario que visitaremos. Por eso, también trabajamos en el factor anímico para no caer en la relajación, más allá de lo futbolístico", agregó el DT que también expresó estar "muy ilusionado" con el plantel que conduce desde principios de enero.



"Nuestro objetivo concreto es consolidar una idea de juego y poder encontrar una identidad. Eso es lo más importante para un entrenador. Yo estoy enfocado exclusivamente en el funcionamiento colectivo y que el vínculo con la gente se siga afianzando", señaló el ex Defensa y Justicia.