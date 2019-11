"Ofreci colaborar desde cualquier lugar, no quiero ningún cargo", dice Duhalde

El ex presidente Eduardo Duhalde dijo hoy que en el encuentro que mantuvo con el presidente electo, Alberto Fernández, se ofreció "a colaborar desde cualquier lugar", y aclaró que no le interesa ocupar cargos.



"Me ofrecí a ayudar a Alberto Fernández desde cualquier lugar, no quiero ningún cargo", manifestó Duhalde en referencia al encuentro que tuvo ayer con Fernández.



Duhalde agregó que "tenemos que tratar de juntarnos todos para sacar adelante al país", y relató que tras el encuentro se fue "muy tranquilo" porque lo vio "muy bien" al presidente electo.



"Es indispensable que lleguemos a acuerdos porque la situación es muy compleja en la Argentina", dijo Duhalde, y prometió "aportar la experiencia que uno tiene para sostener estas grandes coaliciones".



"Yo tenía dudas antes de la reunión, pero él me las ha sacado, así que estoy muy contento", resumió el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, quién admitió también que no votó en las elecciones pasadas porque había perdido el entusiasmo.



"Sin embargo, ahora estoy entusiasmado", puntualizó en FM Futurock.



Consultado sobre si lo ve a el presidente Mauricio Macri en un lugar importante en la oposición, dijo que "no, porque él representa un gobierno de clase, no un espacio político".



En cambio, destacó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien sí ve en un papel importante de la oposición. "Lo veo muy bien, es un tractorcito, un hombre muy trabajador", opinó.



Sobre la vicepresidencia electa, Cristina Kirchner, y el rol que ocupará en el futuro gobierno, afirmó que "ella está muy abocada y preocupada por la salud de su hija, yo la vi con otra actitud, y si quisiera tomar algún rol que no le corresponde se termina todo, pero no la veo con esa intención".



"A mí me sorprendió mucho cuando me llamó por el dolor de espalda que tuve, y se lo agradecí", dijo Duhalde, tras confiar que a futuro se sentara a tomar un café con la ex mandataria.



"Está pendiente, y claro que sí, que voy a ir a tomar un café con ella", adelantó.