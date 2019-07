Es un histórico peronista y cuando aceptó ser el candidato a vice del líder del PRO, generó un fuerte remezón en el tablero político nacional. Miguel Angel Pichetto llegó a última hora de ayer a San Juan, en su primera visita de campaña para las elecciones presidenciales. Pasó la noche en un hotel de Santa Lucía y coincidió en estas tierras durante unas horas con su principal adversaria, Cristina Fernández de Kichner, que a la misma hora descansaba en el otro extremo de la ciudad después del acto que encabezó en el Cantoni. Con renovadas críticas a la líder del kirchnerismo, el senador ponderó la figura de Marcelo Orrego como precandidato de Juntos por el Cambio, explicó por qué está convencido de que ganarán en primera vuelta y aseguró que la gente entendió que "el camino es este". Además, se mostró a favor de revisar la ley de glaciares que tantas dudas genera entre los inversores y sostuvo que con su compañero de fórmula tienen los desafíos de bajar la presión impositiva y eliminar retenciones.

-Entre los dos precandidatos que llevan en la provincia, se han inclinado por Orrego. ¿Por qué?

-Orrego ha tenido una muy buena gestión como intendente y es una figura que tuvo un gran desempeño en el último proceso electoral provincial, sacó 35 puntos. Es equilibrado. Los venimos a apoyar para que represente nuestro proyecto en el Congreso.

-Orrego se formó en el peronismo, eso lo pone más cerca de él?

-Por supuesto. Orrego es un peronista con una gran visión, con una mirada moderada, una mirada que es el reflejo de muchos peronistas a lo largo y ancho del país que se están sumando a la propuesta de Juntos por el Cambio, que buscan encontrar una opción democrática, terminar con el sectarismo de La Cámpora, con las decisiones discrecionales en la confección de las listas y con un modelo político de izquierda populista que el peronismo nunca representó y que conducen Gioja y los sectores del kirhnerismo.

-¿Ve un verdadero cambio en Cristina?

-Yo creo que a una edad determinada de la vida difícilmente uno pueda cambiar. La veo como siempre, ella tiene la centralidad del espacio opositor Frente de Todos. Es la figura principal, la protagónica, la que tiene los votos. La propia decisión de ella impulsa la candidatura de Alberto Fernández, la centralidad la tiene ella.

-Hay sectores del peronismo que lo tildan de traidor, ¿qué les dice usted?

-Les podría contestar que hay muchos peronistas a lo largo del país que me llaman y que me están acompañando. Prefiero no contestar sobre eso. Creo que el peronismo que expresa la candidatura Fernández-Fernández me ha abandonado a mí en lo personal, a muchos compañeros en todo el país. Sinceramente creo que hay un fin de ciclo, algunos no se han dado cuenta y lo van a asumir en octubre. No hay nada que dure para siempre.

-¿Una victoria de ustedes, provocaría una renovación en el PJ?

-No le quepan duda. El peronismo necesita, y la gente lo demanda, posiciones democráticas, razonables. Debe generar acuerdos, consensos, no despreciar al otro. Todos estos temas van de la mano con el final de un ciclo.

-¿Va a pasar a saludar al gobernador?

-Yo voy a hacer una agenda política y electoral a San Juan. Tengo un profundo respeto por todos los gobernadores y por Uñac, he trabajado al lado de los gobernadores en estos tres años y medio. Pero no sé si corresponde, estamos en una etapa político electoral, el gobernador Uñac ha definido su posición y hay que respetarla. En algún momento, más adelante lo voy a visitar.

-Usted se declara convencido de que ganan en primera vuelta, pero las encuestas reflejan otra cosa…

-Las encuestas dicen cualquier cosa. Hay que tener una mirada de las encuestas como elemento técnico, pero también hacer un análisis relativo. La primera va a ser muy pareja, pero en la general ganamos con Juntos por el Cambio. Esta es la visión que tengo cuando recorro el país, cuando hablo con la gente. Nuestra propuesta viene creciendo vigorosamente, creo que vamos a llegar muy fuerte a agosto y creo que se va a consolidar en octubre con un triunfo. No todas las encuestas dicen lo contrario, hay algunas que revelan lo que yo planteo.

-Algunos analistas dicen que la polarización es tal, que las PASO se convertirán en las generales y las generales en balotaje. ¿Coincide?

-El dato que va a revelar las PASO es el achicamiento de los espacios del medio, como las propuestas de Lavagna y Espert. Me parece que se van a reducir mucho, con lo cual van a dejar de ser atractivas para octubre y eso puede reconfigurar el escenario electoral y definir el proceso en la primera vuelta. Lo veo muy vaciado al espacio de Lavagna, sin protagonismo territorial, sin presencia física en todo el país. Y tampoco a Espert, porque hay propuestas que tienen que ver más con una creación de la TV que otra cosa.

-¿A qué atribuye el crecimiento que usted dicen que vienen teniendo?

-Hay señales que dicen que hay una mejora en la economía, un proceso de estabilidad, hay sectores muy potentes de la economía que están mejorando, hay una mejoría del consumo, hay incentivos muy claros del Gobierno, el ahora 12 y 18. Y creo que la gente se dio cuenta de que el camino es este, entendió que hay que seguir el mismo camino, que si persistimos vamos a estar mejor y que tenemos que desarrollar un capitalismo inteligente, integrados al mundo. No tener relaciones con países marginales como Venezuela y Cuba, volver a ese proceso es totalmente negativo. Hay procesos que ya están comprendidos por la sociedad.

-¿Qué lugar va a ocupar la minería en la gestión de su Gobierno? Macri habló de impulsar la actividad, pero las inversiones no han llegado…

-Yo soy un hombre pro-minero. Siempre he sostenido una posición pro-minera, yo vengo de la Patagonia, ahí hay muchos recursos que todavía no están explotados y me parece clave para el país que se haga. La minería es el quinto factor de las exportaciones de la Argentina que ingresa dólares. Las inversiones no han venido porque hay una fuerte volatilidad por el proceso electoral, estos 3 años fueron difíciles. Pero si se fijan reglas claras y si las provincias avanzan decididamente en el proceso de desarrollo minero, como lo ha hecho San Juan, la minería va a ser un boom. He sido intendente de un pueblo minero y conozco el valor que tiene, es vital para el país.

-Hablando de reglas claras, el sector minero sostiene que la ley de glaciares despierta muchas incógnitas. ¿Cree que hay que modificarla?

-Fue una ley marco, hay que analizarla para alejar cualquier duda. Sin el fallo de la Corte era una ley equilibrada, la ley nacional era un marco de referencia y las provincias legislaban en esa materia. Pero la Corte le ha dado preponderancia a la ley nacional. Creo que hay que discutirla de nuevo, pero con los empresarios y las provincias. Requiere un nuevo análisis.

-Usted habla de las economías regionales, ¿piensan subsidiar el flete para saldar las diferencias de costo?

-Indudablemente que la logística y el transporte son temas que hay que analizar en materia de competitividad. Argentina necesita recuperar el ferrocarril de cargas, lo que ofrece un costo de flete mucho más barato. En el medio se pueden tomar paliativos, pero son paliativos, no resuelven el tema estructural. Lo que sí le digo es que las economías regionales necesitan una atención muy especial y lo vamos a hacer…

-Las retenciones quitan competitividad y el Gobierno las mantiene…

-Es cierto, pero el Gobierno vienen de bajar un punto para las economías regionales y eso ha beneficiado a varios productos de la economía de San Juan y ha dado 90 días para pagar las retenciones. Son alivios que van en el rumbo correcto. Pero como lo dice el presidente y lo hemos hablado, en algún momento habrá que eliminar las retenciones, porque son un impuesto distorsivo. Especialmente para las economías regionales. Una cosa es para la Pampa Húmeda y otra para las economías regionales, que tienen mucha mano de obra intensiva

-¿Los empresarios se quejan de la presión impositiva, ¿la van a reducir?

-Es el gran desafío del nuevo Gobierno del presidente Macri. Alivianar la carga impositiva y crecer desde la producción, el trabajo, las inversiones productivas y la generación de empleo privado.

-¿Eso ayudaría a bajar la inflación?

-La inflación tiene que ver con el gasto público, con la expectativa. La restructura del gasto es uno de los temas que hay que ordenar en la Argentina. Nadie discute en el mundo que el sistema que hace crecer a los países es el capitalismo, nadie discute que hay que gobernar con solvencia fiscal y sin déficit fiscal. Me parece que volver con ideas viejas, con intervención en el mercado de capitales y el cepo como plantea Kicillof, con recetas viejas, es un gran inconveniente para el crecimiento del país.

-¿Va a venir con Macri antes de las generales?

-Ahora voy solo, pero es muy probable que lo hagamos juntos antes de octubre.

Frases

"El ciclo de la expresidenta deja luces y sombras, pero creo que están por concluir definitivamente con la contienda electoral de octubre".

"Una Argentina cerrada, como plantean Kicillof y Alberto Fernández, es un fracaso. Hay que estar integrado al mundo, pero cuidar la producción local”.

"La generación de empleo de la actividad minera y todo lo que se mueve a su alrededor es movilizador de la economía y significa crecimiento".