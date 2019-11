"Pensaré con tranquilidad" la oferta de Fernández para integrar el gabinete, dice senador Caserio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador nacional Carlos Caserio (PJ) aseguró esta mañana que va a “pensar con tranquilidad el fin de semana” el ofrecimiento que le hizo el presidente electo, Alberto Fernández, para formar parte del gabinete que asumirá el próximo 10 de diciembre.



“Me ofrecieron un cargo y me pidieron que lo hiciera público, sería un ministerio para mí, para Córdoba; soy un dirigente representativo que ha tomado protagonismo y estuve en la función pública”, precisó Caserio en una entrevista que brindó a Telefe Córdoba.



Respecto a la relación que mantiene con el gobernador Juan Schiaretti, de quien se distanció poco tiempo antes de las elecciones, el legislador dijo que “está fría la relación, no hemos hablado todos estos meses, ya se verá”.



Sin embargo, aclaró que “tengo un profundo respeto (por Schiaretti) y lo voy a seguir apoyando, solo tuvimos una mirada distinta en un proceso electoral, nada más que eso”.



“(Alberto) Fernández tomó un compromiso que va a cumplir, hay un presidente que tiene la mejor voluntad del mundo para tener con Córdoba la mejor relación”, precisó Caserio.



Al ser consultado sobre qué ministerio podría integrar en el gabinete de Fernández, evitó dar detalles al señalar que “hay tantos nombres dando vueltas que si yo acepto no lo voy a decir por respeto a otros dirigentes”.