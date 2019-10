"Pensé que Real Madrid se lo llevaba a Neymar", reconoció Messi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Lionel Messi tuvo durante todo el mercado de pases de verano en Europa la ilusión de que Barcelona repatriara a su gran amigo, Neymar Junior, del París Saint Germain, pero hoy confesó que sobre el final de la pretemporada temió que "Real Madrid se lo llevara" al brasileño. Es que aún cuando no fuera reconocido públicamente, Messi siempre estuvo atento a las gestiones que realizaba la directiva "blaugrana" para recontratar a Neymar, pero los altos costos que ella demandaba finalmente dejaron truncas esas tratativas. Sin embargo, Messi no se resigna y quiere contar nuevamente con Neymar como compañero para reconstruir aquel exitoso tridente sudamericano que en cancha componía junto con Luis Suárez, y por eso al ser entrevistado por RACI, la radio más popular de Catalunya, confesó que en un momento pensó que "Real Madrid se lo llevaba", a propósito de todas las versiones que corrían en España hacia fines de agosto. Neymar se fue al París Saint Germain (PSG) cuando el club francés abonó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, por lo que ahora quiere recuperar lo invertido y por eso a Barcelona se le dificulta comprarlo. Es que el brasileño tiene contrato con PSG hasta 2022, pero desde el momento en que se frustró su salida en el último mercado de pases crecen las posibilidades de un acuerdo para que deje el club francés a fin de año, y allí Barcelona insistirá en la búsqueda por recuperarlo como tanto desea Messi, aunque con el temor latente de que otro club importante se meta en el medio para llevárselo. "Pensé que se iba a ir al Real Madrid si no venía a Barcelona", confió Messi durante la entrevista grabada hoy por RACI, que la emitirá en forma completa mañana, aunque algunos fragmentos fueron al aire durante este martes a modo de avance promocional. "Neymar había manifestado que tenía ganas de un cambio y quería irse de París. Y como no había novedades de parte de Barcelona, yo creía que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, iba a hacer algo para llevárselo”, insistió el rosarino. Messi sostuvo al cierre del libro de pases, en una entrevista con el diario deportivo catalán Sport que tenía la impresión de que la directiva de Barcelona "no hizo todo lo necesario para traer de regreso a Neymar". En otro tramo de la entrevista Messi también salió, como lo había hecho el pasado domingo en el mismo campo de juego, en defensa de su compañero de equipo, el francés Ousmane Dembelé, expulsado en el partido frente a Sevilla por supuesta agresión verbal al árbitro Mateu Lahoz, quien interpretó que el joven futbolista de 22 años le dijo "eres muy malo". "Es muy difícil que Dembelé le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones en español y hablar bien y claro como para que lo comprendan. Por eso nos sorprendió que el árbitro lo entendiera tan claro cuando solamente se expresa en francés”, dijo Messi.