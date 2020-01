"Prendió bien la idea" futbolistica de Beccacece, afirmó volante paraguayo Matías Rojas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Matías Rojas, mediocampista paraguayo de Racing Club, aseguró que "prendió bien la idea" futbolística del técnico Sebastián Beccacece, quien debutará oficialmente el domingo próximo ante Atlético Tucumán, de local, a las 19,40, por la 17ma. de la Superliga.



"La idea prendió bien y rápido, lo mostramos en el partido contra Paranense y en el resto de los amistosos", declaró el volante sobre lo que pretende el técnico de sus dirigidos en el campo de juego.



Rojas, de 24 años, analizó las características de Beccacece y al respecto comentó que "es un entrenador que quiere que compitamos y que seamos intensos".



"Está un poco más tranquilo. Es una persona que vive mucho el fútbol y es muy pasional. No cambió mucho", continuó en su análisis sobre 'Becca', a quien tuvo como entrenador en su paso por Defensa y Justicia.



El autor de los dos goles que le permitieron a Racing coronarse campeón del Trofeo de Campeones 2019 ante Tigre, destacó que la "clave" para tener un correcto desempeño grupal es conocerse con el resto de sus compañeros.



"La clave es conocernos fuera de la idea del entrenador, ese es un plus que llevamos dentro de la cancha por la relación que tenemos entre nosotros. Estoy seguro que las cosas nos va a ir muy bien", expresó en diálogo con TNT Sports.



El mediocampista del seleccionado paraguayo se refirió, además, a las ofertas que tuvo durante el presente mercado de pases y dejó en claro que su idea es continuar en la 'Academia'.



"Tuve ofertas de España, pero tengo claro que acá hay cosas muy lindas y la llegada de Sebastián me ayudó a estar tranquilo en el club. Estamos preparados para lo que se viene", concluyó Matías Rojas.



De cara al partido del domingo ante el 'Decano' tucumano, el mediocampista Nery Domínguez quedó habilitado para jugar debido a que no hay registro de la quinta amarilla en el último boletín oficial de AFA.



Domínguez recibió na amonestación en la final del Trofeo de Campeones ante Tigre, disputado el pasado 14 de diciembre, y pesar de haber llegada al límite de tarjetas amarillas la sanción no figura en los registros oficiales.



En caso de confirmarse la habilitación, Domínguez arrancará como titular en el debut de Beccacece y se ubicará en la zaga central de la defensa.



El plantel se entrenó esta mañana en el predio Tita Mattiussi, donde comenzó las actividades tareas en el gimnasio y trabajos de movilidad y velocidad.



Luego, el DT ordenó la realización de un fútbol reducido hasta mitad de cancha con tres grupos distintos y trabajos de pases con recepción y control.



Los jugadores Augusto Solari y Julián López trabajaron en el campo para continuar con la recuperación de sus respectivas dolencias físicas, mientras que Diego González y Lucas Orban estuvieron en kinesiología.



El plantel 'académico' volverá a los entrenamientos mañana en el predio Tita Mattiussi, desde las 9, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación.



Racing recibirá a Atlético Tucumán el próximo domingo desde las 19.40 en el estadio Juan Domingo Perón, con el arbitraje de Néstor Pitana, y transmisión de TNT Sports, en un encuentro válido pro la jornada 17 de la Superliga Argentina de Fútbol.