"Quería ver a Centurión en la cancha", reconoció el DT de Vélez, Heinze

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, contó hoy que quería verlo al delantero Ricardo Centurión "en la cancha" tras empatar con Aldosivi por 1-1 como local, por la 18va. fecha de la Superliga.



"Centurión nos daba recambio y lo quería empezar a ver en la cancha", comentó el entrenador en la conferencia de prensa.



El ex Racing entró a los 22 minutos por Fernando Gago, que salió con una lesión en la rodilla izquierda, y debutó de manera oficial.



El propio Centurión manifestó haberse sentido "muy bien" durante el tiempo que estuvo en cancha y valoró "el buen recibimiento del hincha de Vélez, que alienta a seguir adelante".



“Lo vi bien, se impuso en el uno contra uno y logró desbordar en diferentes ocasiones”, valoró el entrerriano.



Además, Heinze adelantó que le harán “estudios en las próximas horas” a Fernando Gago para saber el “alcance de la lesión” que sufrió en el segundo tiempo.



Vélez sumó 30 puntos con la igualdad y quedó a tres del líder River Plate, aunque con un partido más jugado que los "millonarios".



Por eso, Heinze reconoció que “se complicó” la lucha por el título, pero de cara al futuro estimó que van “por buen camino”.



Finalmente, el director técnico elogió a Aldosivi por su “intensidad” y aseguró que no lo “sorprendió” el planteo táctico.



"Me gustaron algunas cosas y otras no. Lo negativo fueron nuestros errores defensivos", cerró Heinze, al que se lo notó fastidiado durante el contacto con la prensa.



Vélez se enfrentará el martes al Aucas, de Ecuador, como local en Liniers, en el inicio de la Copa Sudamericana.