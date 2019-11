"Repudiaremos el golpe en Bolivia porque hay cosas que tienen que quedar muy claras", dijo Arroyo

El diputado nacional por el Frente Renovador (FR) Daniel Arroyo manifestó hoy que "lo que ha ocurrido en Bolivia fue un golpe de Estado y nos pronunciaremos en ese sentido porque hay cosas que tienen que quedar muy claras en la Argentina".



De esta forma se refirió a la sesión especial prevista en Diputados -habrá otra en el Senado- convocada por legisladores de varios bloques, encabezados por el FPV-PJ y referenciados en el Frente de Todos, con el fin de repudiar "el golpe de Estado en Bolivia y reclamar por una salida democrática a la situación que atraviesa el vecino país", indicaron los legisladores en la convocatoria.



La sesión especial en la Cámara baja está prevista para las 15.30 mientras que a las 16, se realizará otra sesión en la Cámara alta.



Arroyo explicó en FM Futurock que "en Bolivia ha habido un golpe de Estado porque le quitaron el apoyo al presidente legítimamente elegido. Se puede discutir las modalidades de su gestión, pero lo que no puede haber es una interrupción del gobierno democrático como ha habido".



"Hoy en la sesión lo vamos a repudiar y lo vamos a decir con claridad, porque es algo que en la región no se puede permitir", insistió.



Según Arroyo, "los que tenemos la obligación de pronunciarnos, quienes somos representantes -diputados, senadores- tenemos que dejar en claro que la Argentina tiene una postura en favor de las instituciones y la democracia".



"Es inentendible lo del canciller (Jorge) Faurie, esto de andar estableciendo criterios de si se podría haber hecho de una manera o de otra. Es evidente que aquí hubo una interrupción constitucional", dijo.



Y añadió que "no" le "sorprendió la actitud del Gobierno", aunque le dio "mucha pena".



"No me sorprendió, me dio mucha pena la actitud del Gobierno, porque estamos hablando de algo muy profundo y muy fuerte como pasó antes con lo de (la ex presidenta de Brasil) Dilma (Rousseff), con (el ex presidente Ignacio) Lula (Da Silva) que ha pasado más de 500 días encarcelado", enumeró.



Para Arroyo, el Gobierno tiene "una lectura ideológica y no institucional" y le parece que "hay gobiernos que les caen mejor y otros peor, y en base a eso, opinan".