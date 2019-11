Ricardo Biasotti habló después de la denuncia de su hija

“Todavía no fui notificado porque la denuncia no está ratificada. Cuando eso suceda, tendré acceso y veré cuáles son las acusaciones. Yo estoy a disposición de la Justicia, como siempre lo he estado".

Ricardo Biasotti habló tras la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores que realizó este jueves su hija, Anna Chiara (18), fruto de su relación con Andrea del Boca. “La estaba esperando porque hace tres semanas que vienen denunciando en los medios. No me gusta hacer conjeturas, pero habrá que preguntarle a la otra parte por qué la hacen ahora después de tanto tiempo y habiéndose tomado tres semanas para presentarla si estaba tan claro para ellos", continuó el empresario.

“Hace 20 años que me vienen denunciando. Son denunciadoras seriales”, aseguró Biasotti. Los abogados de Anna Chiara, además, pidieron “la inmediata detención a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado”. Al respecto, el empresario sostuvo: "No soy un hombre poderoso. Y tampoco me voy a fugar a ninguna parte. Yo soy un tipo normal que labura todos los días. No estoy metido en política ni tengo contactos de ningún tipo”.

Por su parte, detalló que en los últimos diez años el único contacto que tuvo con su hija fue cuando Anna Chiara tenía 14 años. “Nos juntamos a tomar un café porque ella necesitaba un permiso de trabajo”, indicó, y describió que dicho encuentro fue “en los mejores términos”. “A la madre me la crucé en una audiencia hace poco, pero hace 16 o 17 años que no teníamos contacto”, agregó.

“Voy a estar a derecho como estuve en todas las denuncias que me han hecho. Siempre defendí mi inocencia con la verdad y salí sobreseído. Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo. Por el contrario, soy un hombre que luchó toda su vida para ser un padre presente porque creo que todos los chicos se merecen una madre y un padre presentes. No solo lo merecen sino que es necesario para su salud emocional, psicológica y espiritual. Hice todos mis esfuerzos para ser un padre presente y lamentablemente no pude. No me dejaron. Estoy con la conciencia muy tranquila porque sé qué tipo de padre fui con mi hija mientras tuve la posibilidad de estar en contacto con ella. Y tengo documentación que avala todo lo que digo”, aseveró ante la denuncia que presentó su hija este jueves en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43.

“Por supuesto que no deja de ser un momento triste porque ves a tu hija en una situación así y te da pena porque su vida podría haber sido diferente. Podría haber tenido una familia paterna, un padre presente y crecer como la mayoría de los chicos. Podría haber sido muy lindo y enriquecedor para ella, pero desgraciadamente se lo privaron. Mi hija es una víctima de todo esto”, lamentó el empresario.

Luego ratificó que la acusación no lo tomó desprevenido –“no me sorprende nada de la familia de ella”– y afirmó que “no es la primera vez que lo hacen”: “Cuando hay una conciliación obligatoria de un juicio de hace 14 años, que de repente salga todo esto... se puede llegar a conclusiones “.

A mediados de octubre Biasotti y Del Boca tuvieron una audiencia de conciliación por la demanda por daños y perjuicios que el empresario le había iniciado a su ex pareja en 2006. Cuando estaban cerca de llegar a un entendimiento, Biasotti habría puesto una condición para retirar su demanda: que Anna no lo denunciara por abuso sexual. Así lo indicó Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz. "Nos pidió que la convenciéramos –remarcó el letrado–. Yo no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija (de Andrea), quien ya declaró públicamente haber sido abusada psicológica y sexualmente. Es algo aberrante”.

Esta mención de Fioribello se refiere a un video que Anna Chiara grabó en febrero, en el cual le habla directamente al empresario, motivada por unas críticas que su padre le había hecho por conceder un reportaje. “¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías”, se le escucha decir a la joven, quien a partir de los nueve años interrumpió el contacto con su padre.

“Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá –agrega la hija de Andrea del Boca en la filmación–. La llamabas ‘puta’. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, ¿no te acordás? Yo sí. Vos también. Y por eso no das la cara, porque no tenés”.

FUENTE: Infobae