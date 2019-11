Ricardo Biassotti denunciado por abuso sexual a su hija

Luego de que sus abogados lo hubieran anticipado en los medios en los últimos días, finalmente Anna Chiara del Boca (18) denunció a su padre, Ricardo Biasotti (64), por abuso sexual agravado y corrupción de menores, al presentar un escrito en la mañana de este jueves en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. La hija de Andrea del Boca estaría dispuesta a ratificar su acusación cuando la Justicia así lo determine.

Además, sus abogados, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, pidieron “la inmediata detención” del empresario “a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado”. También argumentaron que esta medida procura que Biasotti “no pueda intimidar a los testigos", para que de esa manera "puedan declarar” en la causa. Juan Pablo Fioribello, el abogado de la actriz, optó por no intervenir en este caso.

A mediados de octubre Biasotti y Del Boca tuvieron una audiencia de conciliación por la demanda por daños y perjuicios que el empresario le había iniciado a su ex pareja en 2006. Ese día, se vieron las caras por primera vez en más de una década. Pero cuando estaban cerca de llegar a un entendimiento, Biasotti habría puesto una condición para retirar su demanda: que Anna no lo denunciara por abuso sexual. Así lo indicó el propio Fioribello. "Nos pidió que la convenciéramos -remarcó el letrado-. Yo no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija (de Andrea), quien ya declaró públicamente haber sido abusada psicológica y sexualmente. Es algo aberrante”.

Esta mención de Fioribello se refiere a un video que Chiara grabó en febrero, en el cual le habla directamente a Biasotti, motivada por unas críticas que su padre le había hecho por conceder un reportaje. “¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías”, se le escucha decir a la actriz, quien a partir de los nueve años interrumpió el contacto con Biasotti.

“Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá -agrega la hija de Andrea del Boca en la filmación-. La llamabas ‘puta’. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, ¿no te acordás? Yo sí. Vos también. Y por eso no das la cara, porque no tenés”.

Marcelo Parrilli, abogado de Biasotti, sostuvo que el empresario “se pondrá a disposición del juzgado y la fiscalía" que interviene en la denuncia de Chiara, aportando “las pruebas" que demostrarían que “es inocente".

