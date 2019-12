"Riquelme es hincha de Tigre" y otras diez bombas de Angelici

No se guardó nada, eso está claro. Daniel Angelici, presidente de Boca, le tiró munición gruesa a Juan Román Riquelme, exfutbolista y candidato a vicepresidente segundo en la lista de Jorge Ameal, y dejó varias frases para rescatar en diálogo con Fox Sports.

1. "No hay ninguna foto que pruebe que Gribaudo es de Independiente y yo de Huracán. Pero, ¿sabés qué hay? Pruebas de que es de Tigre. Eso es verdad. Lo dice él, no yo"

2. "Me llamó la atención que no vino durante cinco años a la cancha y hoy vino a un partido. Me hubiese gustado que venga a la final a alentar al equipo. Eso me llamó la atención, no si dejan entrar una careta o no"

3. "Pensé que había madurado. Yo lo viví como jugador y siempre dividió al vestuario y a la dirigencia. Cuando dijo que yo le voté en contra el contrato, lo volvería a hacer. No fue por los años que tenía, fue por el dólar"

4. "Lo escuché decir que jugó un año gratis, no es cierto. Yo era el tesorero. No jugó gratis"

5. "Quería cobrar dólar y billete libre, le dije que era imposible. Estuvimos viendo todo para poder darle lo que quería. Dentro de la cancha lo mejor que vi, pero entre Riquelme y Boca, primero está Boca"

6. "Yo no me olvido cuando fuimos a jugar la final a Brasil. Me preguntó qué iba a hacer con Falcioni, le dije que si ganábamos le renovaba. En el vestuario dijo que era su último partido antes de jugar la final. Entramos perdiendo"

7. "Siempre discutí con él por plata, siempre quiso cobrar más o de manera distinta. Más se lo merece por cómo juega porque es el mejor, pero no puede cobrar distinto"

8. "Sé lo que significa Riquelme para los jóvenes, pero por un lado dice que quiere que vayan 5 mil a votar y por otro su lista quiere sacar 11500 socios del padrón, entonces no entiendo si quiere que voten muchos o pocos"

9. "No tengo ningún problema personal con Riquelme. Me gustaría que esté cara a cara acá y que los dos le hablemos al socio. La gente se da cuenta quién dice la verdad"

10. "Algunos periodistas le hacen reverencia, lo respeto. Pero algunos le preguntan si es verdad que lo quisieron comprar. Yo le preguntaría al revés: '¿es verdad que te quisiste vender?'"

11. "Cuando Beraldi dijo en su carta que tuvo un pedido que no era aceptable, yo también lo tuve. Yo digo que no es ético el dinero que pedía. Le dije a su representante: 'Si querés, vengo con el tesorero si vamos a hablar'. Pero me molesta que no sea sincero, parece un mitómano que se cree todas sus cosas"