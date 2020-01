"River me obliga a un trabajo psicológico importante con el plantel", dijo DT de Pronunciamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El DT de Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, Hernán Orcellet, advirtió hoy que afrontará "un trabajo psicológico importante" en el plantel para no descuidar la campaña en el Federal A luego de enterarse del choque ante River Plate en los 32avos. de final de la Copa Argentina.



"Es inevitable pensar en River. Esta etapa me obliga a un trabajo psicológico importante, quizás más que el técnico táctico. De conseguirlo podré cambiar el título de entrenador por el de psicólogo", manifestó Orcellet en diálogo con Agencia Télam.



Orcellet apunta a mejorar la campaña en el Federal A donde reúne 18 puntos, solo con seis de distancia sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay que está último con 12.



"Es inevitable que uno trate de encauzar al plantel para el objetivo inmediato y más importante que es el torneo federal que nos dejó en las puertas del partido más trascendental de la historia", apuntó Orcellet a Télam.



"Esperemos que el partido con River nos encuentre en el mejor momento. Hoy no lo estamos, más allá que llevamos una sola fecha de la segunda rueda; nos urge más pensar en el campeonato que en River", agregó.



El entrenador entrerriano consideró al partido con River como "el más importante y trascendente en la historia del club" que se fundó en 1972 en el departamento de Pronunciamiento, a 35 kilómetros de Concepción del Uruguay.



Orcellet se enteró del cruce con el último campeón de la Copa Argentina al finalizar el entrenamiento.



"Un allegado al club nos contó la noticia. Con calma, cada uno hizo un proceso de análisis lógico cuando algo te sorprende. Con el paso de las horas tomas conciencia de lo real y de la importancia que tiene este partido", indicó a Télam.



"Ante la diferencia de poderío, un solo partido le da más chances al que menos tiene. Las diferencias de categoría están, no se puede negar, pero la posibilidad de enfrentarlo está y buscaremos lo mejor", agregó el ex volante de Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba.



Orcellet elogió a Marcelo Gallardo a quien le augura un "nivel de selección" para los próximos años y entendió que el compromiso ante River no significa su primer gran desafío como entrenador: "es el de mayor repercusión y quizás sea de por vida, pero el más importante fue el ascenso del Federal B al A contra San Martín de Mendoza".



Por último, Orcellet calificó a Defensores del Pronunciamiento como "un equipo que prioriza el orden y la intención de jugar".



Defensores del Pronunciamiento enfrentará a River Plate en los 32avos. de final de la Copa Argentina y hará su debut en la fase final.