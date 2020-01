"Se hace mucho lobby porque defienden privilegios", dice Baradel sobre la ley fiscal bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, consideró hoy que el proyecto de ley Impositiva que se debatirá hoy en la Legislatura "es de carácter progresivo", y analizó que "se está haciendo mucho lobby porque quieren seguir defendiendo privilegios".



El dirigente sindical precisó que la provincia de Buenos Aires "necesita recursos", y estimó que si la norma no se aprueba se va "a comprometer el Presupuesto de la provincia para adelante”, dijo en diálogo con radio El Destape.



"No hay ninguna duda de que la provincia de Buenos Aires necesita recursos que tenemos que aportar todos proporcionalmente al nivel de ganancias: el que más tiene, tiene que aportar más. En eso tenemos que estar comprometidos todos", analizó.



Baradel aseveró que "no puede ser que algunos sigan haciendo lobby para preservar la maximización de las ganancias, teniendo en cuenta cómo ellos mismos dejaron la provincia y el país”.