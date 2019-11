"Se jugó muy bien pero no en un nivel de perfección", dijo DT Soso

Mariano Soso, entrenador de Defensa y Justicia, sostuvo esta noche que su equipo jugó “muy bien” pero no estuvo “en un nivel de perfección”, en el triunfo 2-0 sobre Lanús, por la fecha 14 de la Superliga.



“Se jugó muy bien pero no creo que se haya rozado el nivel de perfección. Para mí es muy difícil alcanzar eso. Todos los juegos son imperfectos porque siempre hay errores”, expresó el ex DT de Gimnasia La Plata, con su particular visión sobre la actividad.



Soso se mostró “contento” por cortar la racha negativa en condición de local que hoy superó el 'Halcón', que sumó su primer triunfo (y sus primeros goles en la temporada), luego de seis partidos en el estadio Norberto Tito Tomaghello.



“La defensa estuvo más cerrada y segura. El adversario casi no tuvo llegadas claras. Vamos por el buen camino, en crecimiento”, indicó el entrenador.



Defensa y Justicia reúne 17 unidades en la clasificación y visitará la semana entrante a Racing, con el que se medirá el próximo viernes, a las 21.10, en Avellaneda, por la decimoquinta jornada.