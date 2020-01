"Se lo están tomando con total tranquilidad", dijo un joven que colaboró en las ruedas de presos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Uno de los jóvenes que fue convocado como "extra" para sumarse a las ruedas de reconocimiento a las que son sometidos los diez rugbiers por el crimen de Villa Gesell, aseguró hoy que los imputados se están tomando la medida "con total tranquilidad" y que uno de ellos le dijo que "no hizo casi nada" durante el hecho.



Se trata de un joven llamado Francisco, quien dijo en declaraciones al canal de noticias TN que durante una de las ruedas de reconocimiento mantuvo un diálogo con el imputado Lucas Pertossi.



"Se están tomando el hecho con total tranquilidad, (Pertossi) hacía como si no hubiera pasado nada", contó Francisco tras participar de la rueda de reconocimiento.



En ese sentido, relató que cuando estaban por ingresar a la sala en la que se lleva a cabo la medida le preguntó a Pertossi (20) qué había hecho y que éste le respondió: "no hice casi nada".



"Le pregunté qué es 'casi', porque mataron a un pibe, y me dijo que no sabe, que estuvo al lado de él (por Fernando), y que de los diez acusados dos eran responsables. Se tomó todo con total liviandad", agregó.



Al respecto, aseguró que "no lograba entenderlo" y que "con la impotencia que tenía, no quería ni escucharlo".



"Estoy totalmente anonadado, no puedo explicar el sentimiento que tengo, la bronca, no solamente por mí sino por mi familia, no puedo creer que hayan matado a un chico y estén totalmente tranquilos", comentó el joven.