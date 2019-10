"Siempre la idea pasa por apuntarle al Abierto de Palermo", afirmó Adolfo Cambiaso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mejor polista del mundo, Adolfo Cambiaso, del monarca La Dolfina, aseguró que "la idea es apuntar siempre al torneo de Palermo, pero también el equipo quiere ganar en Tortugas y en Hurlingham", los tres certámenes del alto hándicap que forman la denominada Triple Corona.



La 126ta. edición del Argentino Abierto de polo, el certamen de clubes más importante del mundo al que se refirió Cambiaso, fue presentado hoy en la sede Alfredo Leloir de la Asociación Argentina de Polo, en la localidad bonaerense de Pilar.



El certamen, conocido también como Abierto de Palermo, se jugará en el Campo Argentino de Polo, en ese barrio porteño, entre el 16 de noviembre y 14 de diciembre próximos. El torneo se jugará en dos zonas de cinco equipos y los primeros de cada jugarán la final.



Ya están clasificados al este torneo el actual séxtuple campeón La Dolfina, Ellerstina, Las Monjitas, La Dolfina Polo Ranch, La Aguada, Cría Yatay, La Albertina y La Ensenada.



Alegría-La Irenita, La Cañada, La Dolfina III, La Irenita II, La Natividad, La Esquina y los Machitos jugarán desde mañana el clasificatorio para los dos lugares restantes.



El jugador de 44 años oriundo de la ciudad bonaerense de Cañuelas alertó que el Argentino Abierto "es muy difícil" y si bien señaló que "haber ganado las últimas seis ediciones ponen a La Dolfina como candidato, tanto las Monjitas como Ellerstina están a la par".



Su compañero de equipo Juan Martín Nero, también con 10 de hándicap como Cambiaso, refirió que el torneo de Palermo "tiene una energía única, porque no hay nada parecido y todos lo quieren ganar".



"Personalmente jugué afuera del país pero Palermo es otra cosa, porque más allá de haberlo hecho varios años las ganas son las mismas de siempre", señaló Nero, y agregó que "el equipo es el más grande en promedio de edad y si bien ha perdido partidos está jugando bien y mentalizado en dar lo mejor".



Facundo Pieres, de Ellerstina, otro con 10 de hándicap, indicó que "hace seis años que el equipo no gana el torneo y por eso hay que llegar al ciento por ciento a Palermo".



Pieres destacó que en el Argentino Abierto "estarán los 30 mejores jugadores del mundo" y calificó al certamen como "único".



El talentoso jugador refirió que el polo "tiene velocidad, se muestran las habilidades de los jugadores y genera adrenalina", y expresó que "no hay muchos deportes así".



Según Pieres "hay un mito en torno al polo en cuanto a que solo es jugado por una élite, y si bien la hay, también está la gente de campo, humilde, y esa es la parte más linda de este deporte".



En tanto, su hermano Gonzalo Pieres (nueve de hándicap) se mostró "ansioso por el inicio del torneo, porque lo que genera sigue intacto".



No obstante, se mostró cauto "porque primero hay que pasar la zona, que es muy difícil" y puso como ejemplo que "el año pasado el equipo no pudo llegar a la final", al perder en semifinales ante Las Monjitas.