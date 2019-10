"Siempre soñé enfrentar a Boca", confesó el brasileño Alisson Becker

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Alisson Becker, arquero del seleccionado brasileño y Liverpool, de Inglaterra, y considerado por la FIFA como el mejor en su puesto, confesó hoy que su sueño es "enfrentar a Boca" en el próximo Mundial de Clubes.



"El adversario al que siempre soñé enfrentar es Boca, pero me gustaría hacerlo en la Bombonera (risas), porque creo que es uno de los estadios más increíbles del mundo. Claro que también me encantaría jugar con ellos en el Mundial de Clubes", reveló Alisson Becker en una entrevista con FIFA.



El ganador del último premio "The Best" al mejor arquero de la última temporada jugará el próximo Mundial de Clubes de Qatar con Liverpool, que representará a Europa por ganar la Liga de Campeones, y sueña con enfrentar al "xeneize" en una hipotética final.



"Los cuatro semifinalistas son muy buenos. Me encanta seguir la Libertadores. Tiene un altísimo nivel y el equipo que participe en la competencia va a representar bien a Sudamérica", agregó Becker en referencia a River, Boca, Gremio y Flamengo, los cuatros mejores del máximo torneo sudamericano.