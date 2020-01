"Terminamos sufriendo porque no tuvimos la eficacia ante Independiente", dijo Gallardo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, sostuvo que su equipo "terminó sufriendo" en el triunfo 1-0 sobre Godoy Cruz de Mendoza porque no tuvo "la eficacia" que había exhibido una semana atrás en el éxito ante Independiente (2-1).



El equipo "millonario" sumó dos victorias consecutivas fuera de casa y ahora comanda la Superliga, con 33 unidades, con tres de ventaja sobre Argentinos Juniors.



"Jugamos mucho mejor que la semana pasada. De eso, no hay duda. Fuimos dominadores del juego en todos los sectores. Se vio la diferencia que hubo en el primer tiempo", analizó anoche el técnico riverplatense.



Gallardo lamentó el hecho de que River haya marcado "un solo gol" en los primeros 45 minutos, lo que "mantuvo abierto el resultado hasta el final"



"No fuimos lo efectivos que fuimos con Independiente, que tuvimos pocas chances y convertimos dos", expresó el entrenador.



"Creo que en líneas generales hicimos un buen partido. Estamos bien pero vamos a ir mejorando, partido a partido", prometió el DT



Gallardo también destacó que el zaguero central Javier Pinola, anoche suplente ante el 'Tomba' mendocino, tendrá su chance "para competir porque acá nadie baja los brazos".



"Cuando veo que un jugador está mejor, lo ubico en la cancha. La competencia es muy sana. Llámese como se llame, acá se respeta los momentos de los jugadores", describió el técnico de River.