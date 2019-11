"Tinelli formará parte del Consejo que desarrollará el plan contra el hambre", dice Daniel Arroyo

El diputado nacional Daniel Arroyo (Frente Renovador), quien podría ser designado ministro en el área social por el presidente electo, Alberto Fernández, dijo hoy que el conductor de TV Marcelo Tinelli trabajará en el plan 'Argentina contra el hambre', que será "política de Estado de la nueva gestión".



"El plan 'Argentina contra el hambre' tiene un Consejo que va a estar integrado por distintos sectores: los que producen alimentos, universidades, entidades del agro, dirigentes sindicales y sociales, entre los cuales estará Marcelo Tinelli", contó el legislador en FM Futurock.



Arroyo amplió con que Tinelli "viene haciendo un trabajo muy fuerte con apoyo a comedores, y toda el área social. He hablado muchas veces con él; se integrará al Consejo".



El diputado agregó que el plan contempla la creación de un "observatorio con seguimiento de peso y talla de los niños que asisten a los comedores", y que "el acompañamiento de Marcelo y otras personas será muy importante".



"Esto lo haremos sobre la base de que no puede haber hambre en un país que produce alimentos y él es una persona muy preocupada por el tema", detalló el ex ministro de Desarrollo Social.



Ayer, Tinelli confirmó que tuvo "muchas conversaciones con Alberto Fernández para trabajar en el área social de su gobierno", en particular, "el Observatorio de Hambre y Pobreza".



Además contó que se reunió con "quien va a ser el ministro del área", y sostuvo que tiene "muchas ganas".



"Hay un proyecto a diez años que espero se pueda concretar", dijo al tiempo que agregó que le "gusta trabajar en acción social y hay algo que se está gestando".



Por otra parte, Arroyo no descartó que también pueda participar del 'Plan contra el hambre' el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.



"La idea es hacer algo muy amplio que trascienda a un sector político, incluyendo además ámbitos académicos, y están todos invitados", puntualizó.