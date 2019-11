"Uruguay va a buscar potenciar el Mercosur", aseguró Manini Ríos

El ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien finalizó cuarto en la primera vuelta de la elección presidencial en octubre pasado, aseguró que el nuevo gobierno de Uruguay buscará “potenciar” el Mercosur, junto a Alberto Fernández y Jair Bolsonaro y reiteró que cambiará la postura del gobierno izquierdista actual y condenará a la “dictadura” en Venezuela.



“El Mercosur está en serios problemas desde hace años; hubo períodos donde lo político se puso por encima de lo jurídico y se hicieron movidas dentro del Mercosur que lo desnaturalizaron”, afirmó Manini Ríos, electo senador y que ahora integra la coalición de cinco partidos que desbancó del poder al Frente Amplio (FA).



“Recuerdo los cinco años con los puentes bloqueados entre Argentina y Uruguay, por lo de la primera pastera; eso no ayudo mucho a la integración y a la idea de la patria grande”, recordó en una entrevista con Télam en Montevideo.



Y añadió: “Uruguay solo aislado del mundo vale poco y nada. Si nosotros no tenemos unidad para hablarle de igual a igual a esos países o bloques como un bloque compacto no sirve. No podemos actuar de forma aislada. Vamos a buscar la forma de potenciar el Mercosur.”



Además, opinó sobre el presidente electo argentino, al considerar que “Fernández creo tiene una mirada similar a la mía en cuanto a la necesidad de la integración regional”.



En cuanto al otro vecino poderoso de Uruguay, el Brasil del ultraderechista Bolsonaro, sostuvo que las diferencias existentes “será cuestión de hablarlas” para “que entienda lo que significa un Mercosur con Brasil con protagonista versus un Mercosur desintegrado donde Brasil quede lejos del resto de la región”.



Mientras, sobre la condena que Uruguay prepara para el gobierno de Venezuela del presidente Nicolas Maduro, adelantada por Luis Lacalle Pou, Manini Ríos se mostró de acuerdo con esa postura.



“Venezuela es una dictadura, no tengo dudas, a partir del desconocimiento de un congreso elegido democráticamente, es necesario presionar a Venezuela para que realice elecciones libres”, manifestó.



Sobre el final se refirió a la relación del nuevo gobierno uruguayo con el Estados Unidos de Donald Trump.



“Estados Unidos es demasiado poderoso para dejarlo de lado y no considerarlo, pero no se puede caer en permitir que Estados Unidos nos marque la agenda y sea en definitiva el que tenga el papel protagónico en nuestra política interna”, dijo.



Y agregó: “Uruguay siempre tuvo buena relación con Estados Unidos, incluso con este gobierno de izquierda. Esa relación hay que mantenerla pero no permitir la intromisión en asuntos internos de Uruguay, es decir no avalarle el papel de policía del mundo.”