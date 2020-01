"Vivimos una revolución", contó Gudiño tras eliminar a Atlético Madrid en la Copa del Rey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante argentino Gabriel Gudiño, actualmente en Cultural Leonesa de España, contó hoy que vivieron una "revolución" tras eliminar a Atlético de Madrid, de Diego Simeone, por los 16vos. de final de la Copa del Rey.



"La verdad es que fue algo fuerte desde lo profesional y lo emocional. Logramos un pase histórico y a muchos de nosotros nos marcará para el resto de la carrera. Obviamente al pisar el vestuario festejamos mucho y vivimos una revolución", destacó en diálogo con Télam.



"Me llamó mucho la atención que cuando se acabó el partido los jugadores del Atlético se quedaron en el campo a saludarnos a nosotros. Cuando terminó pudimos charlar, nos felicitaron y dejaron el campo", contó el ex San Lorenzo.



Cultural Leonesa juega en la tercera categoría del fútbol español y el pasado jueves dejó en el camino a Atlética de Madrid por 2 a 1 como local en los 16vos. de la Copa del Rey. En el equipo titular estuvo Gudiño, cuyo pase aún pertenece a San Lorenzo.



Al volver a referirse a los sentimientos luego del partido, recordó: "Al principio no lo creíamos, estábamos en shock".



Gudiño, de 27 años, llegó al equipo de la ciudad de León a la espera del pasaporte comunitario que le saldrá en marzo, ya que en la tercera categoría no hay cupo de extranjeros.



Además, el futbolista, que atendió a Télam tras un día movido por el histórico resultado, comentó que al salir por la ciudad "todos" lo pararon y le agradecieron el aporte en el partido.



"Es algo histórico, la gente vive revolucionada, salís a caminar y te paran todo el tiempo para decirte enhorabuena, te saludan, te felicitan. Están todos muy contentos. Esto salió en todos lados...", relató.



En la próxima instancia, Cultural Leonesa se enfrentará a Valencia, actual campeón del torneo, y al que Gudiño calificó como "otro rival de enorme nivel".



Por otro lado, el mediocampista ofensivo apuntó a jugar en la primera división española porque es su "sueño" y afirmó que el objetivo es "ascender" en la presente temporada con su equipo, que marcha segundo en su zona detrás de Logroñés.



"Tengo contrato en San Lorenzo, hay muchas cosas que ver y cómo llegar a arreglarlas, o llegar a un acuerdo. Voy a buscar eso", detalló.