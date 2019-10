30 años de los Simpson: los secretos de la familia amarilla que hace historia

El 8 de febrero de 1991 –un año y medio luego de estrenarse en su país– la serie de Matt Groening llegó a la Argentina, donde nunca más dejó de emitirse. A tres décadas de su desembarco en la pantalla chica, GENTE recorre su sorprendente y cáustica historia.

EL MUNDO A SUS PIES

La ácida y satírica ficción urbana, cuya música identificatoria pertenece a Alf Clausen, lleva 662 emisiones de 22 a 25 minutos. Cada capítulo demanda seis meses de elaboración, dieciséis guionistas y veinte mil dibujos. Entre otros idiomas –además del castellano– se ha doblado del inglés al francés, árabe, ruso, japonés y alemán. Su suceso inconmensurable le permitió acceder a una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, en Los Angeles, y a portadas por doquier en las publicaciones menos imaginadas, incluyendo ¡un “desnudo cuidado” de Marge en Playboy! Además, llegó al cine y convirtió a sus protagonistas en íconos de la cultura contemporánea.

EL SUR TAMBIÉN EXISTE

Varias –no menos de veinte– son las referencias de los Simpson a nuestro país a lo largo del tiempo. La siguiente breve selección nos permite resumir algunas bien interesantes:

1. De vacaciones en Marruecos, Homero compra una mano de mono para que la familia pida deseos. Lisa lo hace “por la paz mundial”. Pronto aparecen representantes de Argentina e Inglaterra abrazándose en las Naciones Unidas (La casita del horror III; episodio 64, temporada 4).

2. Mientras nos apunta en un globo terráqueo, la misma Lisa le explica a Bart cómo corre el agua en el Hemisferio Sur (Bart contra Australia; episodio 119, temporada 6).

3. De visita en Cuba, surge la publicidad de una cerveza ilustrada por la imagen de Ernesto “Che” Guevara señalando “El Duffo –la marca– o Muerte” (Misión deducible; episodio 198, temporada 9).

4. Homero conduce un ciclo en el que habla sobre temas generales. Al tiempo que sostiene que el Fondo Monetario Internacional insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas, remata lloroso: “¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas!” (Hoy soy un payaso; episodio 319, temporada 15).

5. Durante el inicio de los Juegos Olímpicos de Vancouver, nuestro team es el tercero en desfilar (Campeones Olímpicos; episodio 453, temporada 21).

AMOR A LA ARGENTINA

Demócrata y agnóstico, el creador del suceso Simpson es Matthew Abraham Groening (Portland, EE. UU., 65 años) y está casado con la plástica argentina Agustina Picasso (42). Son padres de Venus Ruth, Sol Matthew, India Mia, Luna Margaret y Nathaniel Philip (Agustina también es mamá de Camila Costantini, fruto de una relación anterior). Allá por 2009 visitaron juntos, en la galería porteña Ruth Benzacar, la muestra Silencio, de Mondongo, agrupación artística a la que ella pertenecía. Matt se inspiró en los nombres de su propia familia para bautizar a Homero, Marge, Lisa y Maggie. En cuanto a Bart, jugó con la palabra “brat” (“mocoso”) y el nombre de su hermano mayor, Mark.

“SI YO MUERO, SOLAMENTE ME RECORDARÁN POR LOS SIMPSON”

Consciente del legado que dejará (ninguno de sus trabajos anteriores o posteriores logró escapar al brillo de las ya legendarias criaturas de Springfield), Groening no sólo viene conquistando generaciones: a la vez las sorprende y conecta haciendo aparecer caricaturas de personajes famosos pertenecientes a diferentes ámbitos y épocas. Una genialidad que le permitió a Los Simpson acceder al Libro Guinness de récords mundiales como serie con más estrellas “invitadas”: alrededor de 600.

Entre ellas, los Rolling Stones, Lady Gaga, Hailey Baldwin y Justin Bieber, Venus y Serena Williams, Tom Hanks, Stephen King, Los Beatles, Sting, Aerosmith, Mark Hamill, Red Hot Chili Peppers, Donald Trump, Buzz Aldrin, LeBron James y Tom Brady, Britney Spears, David Copperfield, Daniel Radcliffe, David Duchovny y Gillian Anderson, Mel Gibson, Justin Timberlake, Pierce Brosnan, Kim Basinger y Alec Baldwin, nuestro Lionel Messi, Kiefer Sutherland, Metallica, U2 y Gal Gadot.

En su imparable avance, no sólo ha obtenido más de 170 premios (entre otros, 33 Emmy) y se convirtió en la serie no diaria más larga de la historia, sino que ahora intentará destronar a ‘Doctor Who’ que, con 845, es la de mayor número de capítulos

SU PRIMERA TAPA EN GENTE

Lo fue tanto para los Simpson como para Guillermo Francella. Con el título A quién nos parecemos más, la edición número 1412 llegó a los quioscos de revistas el 13 de agosto de 1992. Consistía en una investigación que indagaba en si las familias argentinas de la época “¿Somos los Simpsons o los Benvenuto?”, aludiendo a los dos programas éxito del momento en la pantalla chica.

HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ

Finalizada la trigésima temporada de la comedia animada con más fanáticos en el mundo, FOX Channel sigue repitiendo sus emisiones cada día, desde las 20 horas.

The Simpsons (el nombre original) acaba de renovar contrato con 20th Century Fox Television para retornar en el ’20 y ’21, garantizando alcanzar la cifra de 713 episodios.

En su imparable avance de tres décadas, no solo superó los 170 premios (entre otros, 33 Emmy) y se convirtió en la serie no diaria más larga de la historia, sino que ahora intentará destronar a Doctor Who que, con 845, es la líder en número de capítulos.

Entretanto, el latiguillo de Homero cuando se equivoca –sí, el “¡D’oh!”– supo ganarse otro lugar de privilegio: fue incluido en el prestigioso Oxford English Dictionary.

Fotos: FOX y Archivo Editorial Atlántida.

Búsqueda de imágenes: Carlos Jiménez.

Agradecemos a Azul Acosta (Urban Grupo de Comunicación).