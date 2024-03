"Esta vez hay que ir", dijo la asamblea del 8M de la Ciudad de Buenos Aires hizo hincapié en la importancia de asistir esta vez, al convocar a la movilización en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, los principales reclamos se centran en la lucha contra el hambre, el ajuste y el DNU, además de reafirmar su defensa del derecho al aborto legal.

La convocatoria es a partir de las 16 horas en las calles Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Plaza de los Dos Congresos para luego marchar hacia la Plaza de Mayo. La protesta será acompañada por colectivos feministas, incluyendo al Ni Una Menos, Inquilinas Agrupadas y Mamá Cultiva.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según adelantaron desde la asamblea del 8M, a lo largo de la manifestación habrá "múltiples actividades que organizarán colectivas, sindicatos, asambleas vecinales, organizaciones sociales y partidos políticos", entre ellos ollas, verdurazos e intervenciones artísticas.

"Habrá intervenciones gráficas y performáticas, música, batucada, y la lectura de un documento consensuado alrededor de las 19 horas desde el escenario central", agregaron. Este documento resaltará las demandas y aspiraciones del colectivo Ni Una Menos.

En un comunicado, desde la organización además remarcaron: "Es una ocasión para proponerle a todas las pibas, mujeres, lesbianas, travestis y trans, a la sociedad argentina y al mundo que se sumen a denunciar que aún nos matan por odio, que cobramos menos por las mismas tareas, que somos quienes cargamos con los cuidados y quienes más padecemos las consecuencias de la precarización laboral, el hambre, el saqueo de los recursos públicos y la captura del Estado por parte de privados".

Las concentraciones se realizarán también en diversas ciudades del interior, como Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Paraná, entre otras, con las mismas consignas.

Publicidad

Descuento de Gobierno

Más allá de las diversas actividades programadas, el Gobierno confirmó que descontará el día a las empleadas públicas que este viernes adhieran al paro convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

A pesar de sus definiciones, el funcionario se encargó de aclarar que se trata de una medida que trasciende la fecha del movimiento de mujeres y no descartó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género programe alguna actividad.

"Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", precisó Adorni.

De todas formas, el portavoz oficial aseguró: "Si hay alguna actividad relacionada con el Día de la Mujer a la tarde la vamos a distribuir".