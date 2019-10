A dos meses de su renovación, la Legislatura porteña cambió autoridades y su integración

A dos meses de la fecha en que efectivamente se renuevan la mitad de los escaños, la Legislatura porteña fue hoy escenario de una sesión que sirvió para ratificar la renuncia presentada por el vicepresidente primero del cuerpo, Francisco Quintana, lo que además desencadenó un cambio en la presidencia del bloque oficialista y en la composición del mismo. Quintana renunció ayer a su banca -y consiguientemente a la vicepresidencia del cuerpo- para postularse como candidato del oficialismo al Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por tal motivo, la sesión contó con un segmento especial para tratar la renuncia y que, en la práctica, sirvió para que buena parte de los diputados realizaran discursos elogiando la gestión del vicepresidente saliente. Juan Nosiglia (Evolución), María Rosa Muiños (Bloque Peronista), Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos), Roy Cortina (Partido Socialista) y Carlos Tomada (Unidad Ciudadana) fueron algunos de los que hablaron, ponderando la "calidad de persona" de Quintana. Asimismo, destacaron su capacidad para "dialogar" y encarrilar una amplia producción legislativa que en los últimos años incluyó el tratamiento de Códigos centrales para la Ciudad de Buenos Aires. Antes de la votación que selló su renuncia, Quintana se dirigió a los diputados para agradecerles el trabajo común, a las autoridades partidarias del PRO por haber confiado en él, a los trabajadores de la Legislatura y, ya con la voz entrecortada, a su familia. La salida de Quintana hacia el Consejo tuvo derivaciones políticas, siendo la primera de ellas la designación de Agustín Forchieri en la vicepresidencia del cuerpo que, por otra parte, obligó a este último a dejar la presidencia del bloque oficialista de Vamos Juntos. El desembarco de Forchieri -hombre cercano al vicejefe de Gobierno Diego Santilli- como autoridad del cuerpo era un movimiento que se esperaba fuera concretado recién en diciembre y en coincidencia con la renovación de la mitad de las bancas. La vacancia dejada por Forchieri en la presidencia del bloque oficialista será completada hasta diciembre próximo por Daniel Presti y luego, atento a las modificaciones en los equilibrios dentro del oficialismo, se deberá elegir un nuevo conductor. Asimismo, al quedar una banca vacante en Vamos Juntos, se activó el sistema de sucesión que responde a la lista de candidatos a legisladores de 2015. En rigor, correspondía asumir a Raquel Munt, quien ocupó el lugar 21 en la nómina hace cuatro años, y es actualmente funcionaria del Ministerio de Justicia; no obstante informó por nota a la Legislatura que no iba a ocupar el escaño. Federico Pugliese, ex director de Culto de la Ciudad, prestó juramento para finalizar el mandato de Quintana hasta diciembre próximo.