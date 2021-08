 A Joaquin Naranjo se le escapó de las manos el Subcampeonato por un toque de pista 

Este domingo en el marco de la final de la Chamapion Cup el piloto de San Juan Joaquín Naranjo, le tocó vivir un momento de frustración al ver como se esfumaba la posibilidad de subir al podio y lograr el subcampeonato, de la competitiva categoría Junior X30, por un toque en la vuelta 11 buscando remontar a la tercera posición después de una largada fallida.

La definición del campeonato estaba principalmente para el favorito el Bonaerense Santiago Biagi; para Joaquín los buenos resultados de ayer sábado lo dejaba con posibilidades de dar pelea por el trono teniendo en cuenta que Cagnolo, segundo en la tabla, viajo en las primeras horas de hoy a Europa sin poder competir en la final.

Joaquin largo desde la segunda posición en la primera fila de largada, una complicación en su motor al momento de apagarse el semáforo lo relegó a los últimos lugares, esto no fue un inconveniente para el volante sanjuanino que vuelta por vuelta lograba ganar posiciones hasta que en la vuelta 11 por la lucha del tercer lugar un toque con el piloto Cristian Galeano termina en trompo con los dos kart detenidos en la pista, Joaquín logra arrancar su maquina #115 volviendo a la competencia sin posibilidad de pelear por posiciones de punta y sumar fuerte en esta fecha especial con puntaje doble.

Joaquín al terminar la carrera comentó. "Estoy muy triste con el resultado de hoy, fuimos muy rápidos y el segundo mejor tiempo fue nuestro, no pude reflejar estos en resultados y se nos escapó el subcampeonato. En la largada el motor se quiso parar, me recupere rápido. Lamentablemente me toque y despiste peleando por la tercera posición. Ahora mas tranquilo vamos a revisar la cámara on board y ver que paso para aprender de esta final".

"Quiero agradecer a mi equipo, a mi familia por el esfuerzo que hicieron Agradecer al gobierno de San Juan por el apoyo que recibo y a todos que siempre están en cada fecha apoyando con tanto cariño", señaló.

El piloto sanjuanino con este resultado queda tercero en el campeonato apertura Iame Series Argentina – Champion Cup.

Para la segunda mitad del año el Sanjuanino tiene confirmado su presencia en el campeonato Súper Master Series junto al equipo oficial Exprit con los mismos potentes motores pura sangre Iame X30.