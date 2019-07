A los 50, el Pelado López se casa por primera vez: así se lo propuso a su novia

El jueves pasado, en el festejo de su cumpleaños número 50, Guillermo “el Pelado” López aprovechó la velada para animarse a dar otro paso importante en su vida: le propuso matrimonio a la productora Nella Ghorghor, su novia.

Guillermo “el Pelado” López le propuso casamiento a Nella Ghorghor, su novia. Guillermo “el Pelado” López le propuso casamiento a Nella Ghorghor, su novia.

La historia de amor entre ellos comenzó en el verano de 2018, en Pinamar, tras la ruptura con la modelo Jujuy Jiménez, a fines de 2017. Se conocieron mientras él hacia sus clásicas temporadas de radio en la ciudad balnearia. El flechazo, admiten los dos, fue mutuo.

“Me separé en noviembre y se hizo público en diciembre… Bueno, todo ese tema está cerrado… En enero, como todos los veranos, fui a Pinamar a hacer mi programa de radio y, cosas del destino, ella también estaba trabajando allá. Me pareció hermosa desde el primer día que la vi. Cruzamos miradas y hubo una conexión. En ese momento pensé: ‘Quizá no sea para ahora, pero en algún momento puede llegar a ser’. No sé qué habrá pensado ella… Tuvimos hermosas charlas y armamos un lindo vínculo. Quedamos en seguir en contacto al llegar a Buenos Aires. De hecho, así fue“, contó el Pelado en su programa de radio sobre los inicios de la relación con Ghorghor.

El Pelado López y su novia. El Pelado López y su novia.

Después, a los pocos meses, comenzaron a convivir. Todo resultó de maravilla. Ahora se animan a más y formalizarán su vínculo ante la ley.

Por redacción Gente.

SEGUÍ LEYENDO:

¿Lady Gaga embarazada de Bradley Cooper?